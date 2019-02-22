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22.02.2019
ТАСС

Арктическая экипировка концерна "Калашников" сможет спасти владельца при падении в прорубь

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При падении в воду костюм держит человека на плаву и позволяет принять правильное положение для подготовки к эвакуации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рейдовый костюм "Нанук", входящий в состав разработанной концерном "Калашников" арктической экипировки, сможет помочь своему владельцу выжить при падении в прорубь. Видеозапись с таких испытаний распространил в четверг портал "Калашников медиа".

В ролике руководитель спецпроектов концерна "Калашников" Михаил Ярин в комплекте арктической экипировки погрузился в холодную воду 0°C при температуре воздуха -4° C. Испытания имитируют падение военнослужащего в воду при движении снегохода по тонкому растрескавшемуся льду. "Такая система никем никогда не применялась, мы ее придумали сами, это ноу-хау концерна "Калашников", - отмечает Ярин.



Комплект экипировки состоит из двух слоев термобелья, слоя утепления и рейдового костюма в виде куртки и штанов. На куртке смонтирована эвакуационная петля, которая позволяет вынуть бойца из опасных мест, например из проруби. Нагрузка распределяется на поясной отдел. При этом при падении в воду костюм обеспечивает высокую степень плавучести.

"Все отработано было на отлично. Во-первых, костюм обладает совершенно колоссальным запасом положительной плавучести - тебя выталкивает как пробку из воды. Это позволяет сориентироваться, принять правильное положение, приготовиться к эвакуации и принять спасательный конец", - отмечает Ярин.

Система эвакуации доказала свою надежность. "Одежда верхняя осталась на мне, при транспортировке никаких разрушений не произошло… На сегодняшний день можно сказать, что та разработка, которую мы воплотили в рейдовом костюме "Нанук" из арктического комплекта, - она рабочая", - рассказал о результатах испытаний он.

Арктическая экипировка 

Концерн "Калашников" разработал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях экстремально низких температур. Он создавался при участии Минобороны и ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный Десант".

В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм "Нанук", специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое. Впервые экипировка была представлена на форуме "Армия-2018".

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Медицина
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