Войти
22.02.2019
ТАСС

Черноморский флот пополнится семью кораблями и судами в 2019 году

742
1
+1
ДЭПЛ 636.3 "Новороссийск"
Прибытие подводной лодки "Новороссийск" в порт Севастополя.
Источник изображения: РИА Новости / Василий Батанов

Вице-адмирал Александр Моисеев напомнил, что в составе флота уже есть новейшие подводные лодки проекта 636.3

НОВОРОССИЙСК /Краснодарский край/, 21 февраля. /ТАСС/. Черноморский флот России в 2019 году получит семь новых кораблей и судов, сообщил ТАСС командующий им вице-адмирал Александр Моисеев.

"2019 год для нас не исключение, ждем пополнения и кораблей, и судов, семь единиц на текущий момент. Мы уже приняли в состав современный тральщик, в июне... прибудет в главную базу Севастополь. Принимаем два малых ракетных корабля, два корабля нового проекта. Принимаем суда обеспечения,... комплексное судно принимаем, плавкраны, буксиры как морские, так и рейдовые. Все программы, которые касаются Черноморского флота, они реализуются", - сказал он.

Вице-адмирал напомнил, что Черноморский флот - единственный из российских флотов, имеющий новейшие подводные лодки проекта 636.3, оснащенные самым современным ударным оружием. До этого в его состав вошли три фрегата, малые ракетные корабли, а также патрульный корабль "Василий Быков", который в перспективе станет одним из основных кораблей для решения задач прибрежного плавания.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22160
636.3
877 Палтус
ЧФ
Похожие новости
15.05.2018
Главнокомандующий ВМФ поздравил моряков-черноморцев с 235-летием со Дня создания Черноморского флота
04.12.2017
Командующий ЧФ: в ближайшее время флот получит шесть кораблей с "Калибрами"
22.06.2015
Работа в интересах государства
20.10.2014
Развитие Черноморского флота
07.10.2014
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков сообщил о планах развития Черноморского флота
14.05.2014
Виктор Чирков: Черноморский флот РФ будет иметь в Крыму разветвленную систему базирования
1 комментарий
№1
22.02.2019 09:25
Флоту нужны корветы 20385 и фрегаты,а не катера с сомнительной боевой ценностью..
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 21:00
  • 8
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии