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22.02.2019
Военное обозрение

Для спецопераций ОАЭ закупят дорогие бизнес-джеты

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ВВС Объединенных Арабских Эмиратов купят новый бизнес-джет Challenger 650, сконфигурированный для различных миссий, включая морское наблюдение, поиск и спасательные операции, а также приспособленный для медицинской эвакуации. Контракт заключен на проходящей сейчас в ОАЭ выставке оружейных технологий IDEX.

Источник изображения: Bombardier

Самолет будет модифицирован базирующейся в ОАЭ компанией Aquila Aerospace при содействии специализированного авиационного подразделения Bombardier. Ожидается, что лайнер будет доставлен в центр модификации Aquila в аэропорту Аль-Батин в Абу-Даби в 2019 году, и после проведенных изменений поступит в эксплуатацию.

Хотя первоначальный контракт распространяется только на один самолет, стороны рассматривают опцион на приобретения второй машины.

Относительно назначения машины, Эмираты рассматривают самые различные типы миссий. Они включают в себя морское наблюдение, поиск и спасение, управление и контроль операциями, VIP-перевозки, медицинскую эвакуацию.

ОАЭ в настоящее время эксплуатирует несколько других самолетов для аналогичных задач, в том числе два Bombardier Global 6000s, получивших разведывательно-наблюдательную конфигурацию, 2 Saab 200s, задействованных в качестве самолетов раннего воздушного предупреждения, 2 Bombardier Dash 8s для морского наблюдения и различные борты, используемые в качестве VIP-транспорта. Кроме того, ВВС ОАЭ заключили контракт на поставку самолетов ДРЛО компании Saab GlobalEye Airborne.

Работа над новым самолетом будет включать в себя новые двери, установку станции управления полетами, а также монтаж нескольких секретных датчиков.

Справка:

Bombardier Challenger 650 имеет дальность 7400 км, потолок полета 12500 м и максимальный взлетный вес 21800 кг. Крейсерская скорость – 890 км, оптимальным числом пассажиров в бизнес-конфигурации является 8 человек. Средняя стоимость гражданской версии составляет 32,35 миллиона долларов.

21.02.2019
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Страны
ОАЭ
Продукция
GlobalEye
Компании
Bombardier
SAAB
Проекты
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