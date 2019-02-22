Курс Киева на интеграцию в НАТО уничтожает Минские договоренности - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Поправки в Конституцию Украины, закрепляющие намерение Киева интегрироваться в НАТО, являются провокацией, уничтожающей Минские договоренности по урегулированию в Донбассе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло, честно говоря, в ещё большие сомнения, хочет ли он выполнять Минские договорённости", - заявил С.Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
С.Лавров назвал такой шаг "провокацией, направленной на прямое уничтожение Минских договорённостей".
21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Персоны
Проекты
Похожие новости
1 комментарий
loading...