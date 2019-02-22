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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Курс Киева на интеграцию в НАТО уничтожает Минские договоренности - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Поправки в Конституцию Украины, закрепляющие намерение Киева интегрироваться в НАТО, являются провокацией, уничтожающей Минские договоренности по урегулированию в Донбассе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло, честно говоря, в ещё большие сомнения, хочет ли он выполнять Минские договорённости", - заявил С.Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

С.Лавров назвал такой шаг "провокацией, направленной на прямое уничтожение Минских договорённостей".

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
22.02.2019 09:38
Минские соглашения принесли РФ только вред и позволили перевооружиться бандеровским бандам...Авторов этого документа пора бы отдать под суд,или как минимум отправить в отставку без права работать на госслужбе...
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