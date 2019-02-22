Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО - Лавров

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина с участием представителей НАТО готовит очередную провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив.

"Сейчас они (руководство Украины, - "ИФ") готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - сказал С.Лавров в четверг на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Вы знаете, - обратился министр к участникам встречи, - если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире".

С.Лавров, говоря об отсутствии проблем прохода Керченского пролива, напомнил, что в сентябре 2018 года два французских военно-морских катера "с выполнением всех процедур спокойно проследовали (через Керченский пролив), запросили лоцмана, лоцмана предоставили, проводили (корабли), пожелали счастливого пути в Азовском море".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, а 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. США и ЕС потребовали освобождения украинских моряков.