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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия готова поставить МиГ-35 Индии на эксклюзивных условиях, локализовать производство - РСК "МИГ"

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МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия готова локализовать производство истребителей МиГ-35 в Индии после того, как Дели примет на вооружение установочную партию этих самолетов, сообщили в четверг в корпорации "МИГ".

"РСК "МИГ" представила министру обороны Республики Индия Нирмале Ситхараман и высшему военному руководству Индии МиГ-35. В рамках телемоста между Россией и Индией были продемонстрированы технические преимущества многофункционального истребителя", - говорится в сообщении корпорации, поступившем в "Интерфакс".

"В ходе презентации министру обороны Республики Индия генеральный директор АО "РСК "МИГ" Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях. Среди них - уникальные технические решения, а также готовность локализовать производство МиГ-35 на территории Индии после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов", - говорится в сообщении.

"Индия - один из наших главных иностранных партнеров. Мы уже делаем масштабные шаги навстречу правительству Индии в рамках этой программы и готовы делать это в дальнейшем. Инженеры корпорации "МИГ" имеют многолетний опыт сотрудничества с индийскими партнерами и четко понимают все потребности индийских ВВС", - сказал И.Тарасенко в ходе презентации, которая состоялась на оборонной выставке "Аэро Индия - 2019" в Бангалоре.

В сообщении корпорации говорится, что МиГ-35 будет вооружен новыми видами управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения для максимально эффективного решения боевых задач по воздушным, наземным и морским целям.

В апреле 2018 года замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил журналистам, что Россия предложит МиГ-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

Ранее журнал Jane's Defence сообщил, что министерство обороны Индии выпустило официальный запрос для планируемой закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС страны.

В нем сообщалось, что из 110 планируемых к приобретению самолетов, 17 должны быть поставлены готовыми производителем, а остальные 93 - построены в Индии.

Задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров, а также обеспечения 75-процентной технической готовности парка поставляемых истребителей и обеспечения 150 часов налета в год на самолет в течении 10 лет.

Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15 млрд - $18 млрд.

Помимо МиГ-35, в этом тендере участвуют американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

МиГ-35 считается самым совершенным в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

21.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Франция
Швеция
Продукция
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F-16
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