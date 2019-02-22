Aftonbladet (Швеция): шведский эксперт по ракетам о грязном оружии Путина

Шведский эксперт высказался о новом оружии Путина — ракете «Буревестник». Чисто технологически она впечатляет, говорит ведущий ученый Института Тотальной обороны, но эта ракета — слишком «грязная» даже для ядерного оружия, она практически лишена радиационной защиты и оставляет после себя опасные выбросы. Опасения по поводу новой гонки вооружений растут.

У "Буревестника" должна быть неограниченная дальность

Путин заявил, что его новое ядерное оружие невозможно остановить.

Государственное агентство ТАСС сообщает, что российский президент добился успеха в работе над "грязной ракетой": тестирование ядерной энергетической установки прошло успешно.

"Чисто технологически это впечатляет", - говорит Андреас Хёрнедаль (Andreas Hörnedal), ведущий ученый Института Тотальной обороны.

В обращении к нации в прошлом году Владимир Путин рассказал о планах по созданию нового оружия.

Венцом всего должно было стать завершение разработки крылатой ракеты.

По словам Путина, ракету с ядерной боеголовкой, которую позднее нарекли "Буревестником", никак нельзя остановить, а дальность ее действия не ограничена.

Оснащена ядерным двигателем

Большая дальность действия объясняется тем, что это оружие, которое все еще находится в разработке, оснащено ядерным двигателем.

Сейчас в стране прошли успешные испытания его ядерной энергетической установки, по информации государственного агентства ТАСС.

Андреас Хёрнедаль, ведущий исследователь и эксперт по ракетам Института Тотальной обороны считает, что этим данным можно доверять.

"Вероятно, им удалось провести удачный запуск какого-то испытательного экземпляра. Информация выглядит довольно правдоподобной", - говорит он.

Страшное российское оружие отличается от других ракет.

"Чисто технологически оно впечатляет. Преимущество, которого добились при разработке оружия такого типа, состоит в том, что эта ракета в принципе может облететь всю землю. Она может появиться с неожиданной стороны, где у противника слабая противоракетная защита. А поскольку она летит низко, ее сложнее обнаружить, чем баллистическую ракету", - говорит он.

"Грязное оружие"

Ранее Институт Тотальной обороны отмечал, что "Буревестник" - очень грязное оружие, даже для ядерного.

"Афтонбладет": Что делает это оружие таким грязным?

Андреас Хёрнедаль: Поскольку ракета должна быть как можно легче, с ядерной установки снимают максимум радиационной защиты. От нее будет идти очень много излучения во время полета.

Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.

В начале февраля США и Россия расторгли совместный Договор о РСМД.

"Есть повод для тревожных мыслей, не начало ли это новой гонки ядерных вооружений и оружия массового поражения", - говорит Андреас Хёрнедаль из Института Тотальной обороны.

Кристоффер Нильссон (Christoffer Nilsson)

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