Aftonbladet (Швеция): шведский эксперт по ракетам о грязном оружии Путина
Шведский эксперт высказался о новом оружии Путина — ракете «Буревестник». Чисто технологически она впечатляет, говорит ведущий ученый Института Тотальной обороны, но эта ракета — слишком «грязная» даже для ядерного оружия, она практически лишена радиационной защиты и оставляет после себя опасные выбросы. Опасения по поводу новой гонки вооружений растут.
У "Буревестника" должна быть неограниченная дальность
Путин заявил, что его новое ядерное оружие невозможно остановить.
Государственное агентство ТАСС сообщает, что российский президент добился успеха в работе над "грязной ракетой": тестирование ядерной энергетической установки прошло успешно.
"Чисто технологически это впечатляет", - говорит Андреас Хёрнедаль (Andreas Hörnedal), ведущий ученый Института Тотальной обороны.
В обращении к нации в прошлом году Владимир Путин рассказал о планах по созданию нового оружия.
Венцом всего должно было стать завершение разработки крылатой ракеты.
По словам Путина, ракету с ядерной боеголовкой, которую позднее нарекли "Буревестником", никак нельзя остановить, а дальность ее действия не ограничена.
Оснащена ядерным двигателем
Большая дальность действия объясняется тем, что это оружие, которое все еще находится в разработке, оснащено ядерным двигателем.
Сейчас в стране прошли успешные испытания его ядерной энергетической установки, по информации государственного агентства ТАСС.
Андреас Хёрнедаль, ведущий исследователь и эксперт по ракетам Института Тотальной обороны считает, что этим данным можно доверять.
"Вероятно, им удалось провести удачный запуск какого-то испытательного экземпляра. Информация выглядит довольно правдоподобной", - говорит он.
Страшное российское оружие отличается от других ракет.
"Чисто технологически оно впечатляет. Преимущество, которого добились при разработке оружия такого типа, состоит в том, что эта ракета в принципе может облететь всю землю. Она может появиться с неожиданной стороны, где у противника слабая противоракетная защита. А поскольку она летит низко, ее сложнее обнаружить, чем баллистическую ракету", - говорит он.
"Грязное оружие"
Ранее Институт Тотальной обороны отмечал, что "Буревестник" - очень грязное оружие, даже для ядерного.
"Афтонбладет": Что делает это оружие таким грязным?
Андреас Хёрнедаль: Поскольку ракета должна быть как можно легче, с ядерной установки снимают максимум радиационной защиты. От нее будет идти очень много излучения во время полета.
Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.
В начале февраля США и Россия расторгли совместный Договор о РСМД.
"Есть повод для тревожных мыслей, не начало ли это новой гонки ядерных вооружений и оружия массового поражения", - говорит Андреас Хёрнедаль из Института Тотальной обороны.
Кристоффер Нильссон (Christoffer Nilsson)
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Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.Глупый какой товарищ, главная задача оружия- нанести максимальный ущерб противнику.
Тут все способы хороши...
Цитата, штурм сообщ. №1"Снявши голову по волосам не плачут" Если ракета несет ядерную БЧ, то такой ерундой как радиоактивный след можно и пренебречь.
Тут все способы хороши...
Ой ли?
Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.Действительно смешно. какой смысл нести эту чушь если ракета оснащена ядерной боевой частью и применяется во время ядерного апокалипсиса, после которого уже все не имеет смысла? Видимо - писать было нечего?