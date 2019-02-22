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22.02.2019
ИноСМИ

Aftonbladet (Швеция): шведский эксперт по ракетам о грязном оружии Путина

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Шведский эксперт высказался о новом оружии Путина — ракете «Буревестник». Чисто технологически она впечатляет, говорит ведущий ученый Института Тотальной обороны, но эта ракета — слишком «грязная» даже для ядерного оружия, она практически лишена радиационной защиты и оставляет после себя опасные выбросы. Опасения по поводу новой гонки вооружений растут.


У "Буревестника" должна быть неограниченная дальность

Путин заявил, что его новое ядерное оружие невозможно остановить.

Государственное агентство ТАСС сообщает, что российский президент добился успеха в работе над "грязной ракетой": тестирование ядерной энергетической установки прошло успешно.

"Чисто технологически это впечатляет", - говорит Андреас Хёрнедаль (Andreas Hörnedal), ведущий ученый Института Тотальной обороны.

В обращении к нации в прошлом году Владимир Путин рассказал о планах по созданию нового оружия.

Венцом всего должно было стать завершение разработки крылатой ракеты.

По словам Путина, ракету с ядерной боеголовкой, которую позднее нарекли "Буревестником", никак нельзя остановить, а дальность ее действия не ограничена.

Оснащена ядерным двигателем

Большая дальность действия объясняется тем, что это оружие, которое все еще находится в разработке, оснащено ядерным двигателем.

Сейчас в стране прошли успешные испытания его ядерной энергетической установки, по информации государственного агентства ТАСС.

Андреас Хёрнедаль, ведущий исследователь и эксперт по ракетам Института Тотальной обороны считает, что этим данным можно доверять.

"Вероятно, им удалось провести удачный запуск какого-то испытательного экземпляра. Информация выглядит довольно правдоподобной", - говорит он.

Страшное российское оружие отличается от других ракет.

"Чисто технологически оно впечатляет. Преимущество, которого добились при разработке оружия такого типа, состоит в том, что эта ракета в принципе может облететь всю землю. Она может появиться с неожиданной стороны, где у противника слабая противоракетная защита. А поскольку она летит низко, ее сложнее обнаружить, чем баллистическую ракету", - говорит он.

"Грязное оружие"

Ранее Институт Тотальной обороны отмечал, что "Буревестник" - очень грязное оружие, даже для ядерного.

"Афтонбладет": Что делает это оружие таким грязным?

Андреас Хёрнедаль: Поскольку ракета должна быть как можно легче, с ядерной установки снимают максимум радиационной защиты. От нее будет идти очень много излучения во время полета.

Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.

В начале февраля США и Россия расторгли совместный Договор о РСМД.

"Есть повод для тревожных мыслей, не начало ли это новой гонки ядерных вооружений и оружия массового поражения", - говорит Андреас Хёрнедаль из Института Тотальной обороны.


Кристоффер Нильссон (Christoffer Nilsson)


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21.02.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
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5 комментариев
№1
22.02.2019 09:02
Цитата, q
Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.
Глупый какой товарищ, главная задача оружия- нанести максимальный ущерб противнику.
Тут все способы хороши...
0
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№2
22.02.2019 09:54
Цитата, штурм сообщ. №1
Тут все способы хороши...
Ой ли?
0
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№3
22.02.2019 10:01
Цитата, zhelezyaka сообщ. №2
Цитата, штурм сообщ. №1
Тут все способы хороши...
Ой ли?
"Снявши голову по волосам не плачут" Если ракета несет ядерную БЧ, то такой ерундой как радиоактивный след можно и пренебречь.
0
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№4
22.02.2019 10:47
Цитата, q
Помимо излучения, как опасается Хёрнедаль, ядерный реактор ракеты может оставлять после себя радиоактивные выбросы.
Действительно смешно. какой смысл нести эту чушь если ракета оснащена ядерной боевой частью и применяется во время ядерного апокалипсиса, после которого уже все не имеет смысла? Видимо - писать было нечего?
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№5
22.02.2019 11:55
Ну шведом конечно виднее насколько российское сов.секретное изделие "грязное". Вот 100500...
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