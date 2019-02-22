Две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории

Первый раз в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины — американки Кристина Кук и Энн Макклейн. Об этом на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) 21 февраля сообщила Кук, передает "Интерфакс".

Запуск корабля "Союз МС-12" планируется 14 марта 2019 года с космодрома Байконур. Межведомственная комиссия ЦПК подтвердила готовность к полету на Международную космическую станцию (МКС) основного и дублирующего экипажей новой экспедиции. Помимо Кук, в космос отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Длительность полета составит 203 дня.

Кук также отметила, что в космосе ей предстоит провести научную работу, в том числе в области робототехники, а также несколько экспериментов.

На пресс-конференции она пообещала устроить групповой сеанс йоги для экипажа МКС.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на середину 2020 года.