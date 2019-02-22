Украинский ВПК надеется погреть руки на антироссийских санкциях

Киев заинтересован в развитии военно-технического сотрудничества с Каиром и предлагает египетской стороне модернизацию системы ПВО арабской республики.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", планы сотрудничества в данной сфере стали предметом прошедших в рамках 14-й международной оборонной IDEX-2019 (Абу-Даби, ОАЭ) переговоров главы "Укроборонпрома" Павла Букинаи директора по производству египетской оборонной компании NOMPХасана Ахмеда Абд аль-Магиида.

"В соответствии с договоренностью, украинская сторона представит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО, стоящих на вооружении Египта. Комплексная модернизация позволит в разы повысить дальность обнаружения целей и их уничтожения", - отмечается в сообщении.

Киев демонстрирует на IDEX-2019 для потенциальных заказчиков ближневосточного региона новый наземный противокорабельный ракетный комплекс (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км, а также реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ольха" калибра 300 мм и дальностью до 120 км, передают украинские СМИ.

Опыт двустороннего ВТС с крупнейшей арабской республикой включает, в том числе, поставки украинских многоцелевых самолётов Ан-74 для ВВС Египта. Согласно прежде озвученным оценкам украинской стороны, потенциальный объём ВТС Киева с Каиром оценивался в свыше $ 50 млн в год.

Eadaily отмечает, что с учетом введенных США и ЕС санкций в отношении работающих в интересах оборонного сектора РФ компаний, в Киеве ожидают "расширения позиций Украины на региональных оружейных рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока".