Ростех разрабатывает интеллектуальную систему охраны госграницы

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, эта система может собирать данные о наземной, морской и воздушной обстановке и прогнозировать ситуацию на охраняемых участках

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) ведет работы по созданию интеллектуальных систем поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ России. Об этом ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Входящая в состав Ростеха "Росэлектроника" уже сейчас разрабатывает интеллектуальные системы поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ РФ", - сообщил Чемезов.

По его словам, эти системы собирают данные о наземной, морской и воздушной обстановке, прогнозируют ситуацию на охраняемых участках, а также помогают планировать работу пограничных служб и решать оперативно-служебные задачи.

В марте 2016 года ТАСС сообщал, что Ростех ведет работы над интеллектуальным комплексом контроля и охраны периметра для особо важных объектов. Он состоит из группы воздушных и наземных роботов, которые без участия человека осуществляют непрерывный мониторинг обширных территорий и оперативно информируют службы безопасности об изменениях в обстановке.

Система может постоянно контролировать территорию площадью до нескольких сотен гектаров. Без участия человека она определяет координаты нарушителей, идентифицирует и отслеживает различные объекты, направляет для детального мониторинга ситуации роботов.

В апреле того же года стало известно, что в разработке сочетаются радиолокационная станция кругового обзора "Форпост" и оптико-электронный модуль "Полет-1", способные обнаруживать двигающиеся объекты на расстоянии до 20 км. Также планировалось включить в состав системы беспилотные летательные аппараты.