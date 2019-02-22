Портфель инозаказов на экипировку "Ратник" превышает $30 млн

Переговоры ведутся в том числе и со странами Ближнего Востока, отметил глава Ростеха Сергей Чемезов

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Иностранные заказчики проявляют интерес к комплекту экипировки "Ратник" и ее отдельным элементам, портфель полученных коммерческих предложений от потенциальных покупателей за границей превышает $30 млн. Об этом ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Речь идет о десятках тысяч элементов боевой экипировки, предназначенных на экспорт. Переговоры ведутся со странами различных регионов, в том числе и со странами Ближнего Востока. Портфель полученных коммерческих предложений от инозаказчиков превышает $30 млн", - сказал Чемезов.

По его словам, боевая экипировка военнослужащих второго поколения "Ратник" неоднократно зарекомендовала себя с положительной стороны как в России, так и за рубежом. "Причем иностранных заказчиков интересует как целый комплект, так и отдельные ее элементы - бронежилеты, бронешлемы, рейдовые рюкзаки, ножи, общевойсковые жилеты, штурмовые комплекты и другое", - отметил Чемезов.

В 2019 году на выставке IDEX в Абу-Даби Ростех представляет вариант экипировки в песчаном цвете, который успешно испытан в Сирии.

"Ратник"

В настоящее время в войсках используется боевая экипировка второго поколения "Ратник". По итогам боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития его системы бронезащиты, сообщил ранее глава компании - разработчика экипировки ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.

В ближайшее время в "Ратник" могут быть включены новые элементы, разрабатываемые для экипировки следующего поколения "Ратник-3". Это медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла. "Ратник-3" при той же степени защиты будет легче "Ратника" на 4 кг.