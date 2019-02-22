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22.02.2019
Российская газета

Как это было: пилот США рассказал об ощущениях от полета на МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Польши.
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: defence-blog.com

Американский пилот Гай Рейзер, которому уже 61 год и который находится в отставке, надолго запомнил впечатления от своего полета на МиГ-29.


Как пишет The National Interest, будучи подполковником ВВС США, в 2001 году он участвовал в программе тактического лидерства НАТО, обучающей летчиков-истребителей альянса. Между тем, вступившая в НАТО Польша ввела в альянс большие количество советских самолетов. В частности, 1-е крыло польских ВВС имело на вооружении МиГ-29.

"Перед нами была поставлена задача представить западную тактику", - рассказал Гай Рейзер. Также польские пилоты должны были обучиться совместной работе с летчиками НАТО.

На заключительных учениях четыре МиГ-29 летели в сопровождении четырех польских же Су-22 на малой высоте к цели, которую защищали четыре самолета НАТО F-16. Гай Рейзер при этом находился на заднем сиденье ведущего МиГ-29. По его словам, в сравнении с F-15E, к которому привык американский пилот, МиГ-29 был "очень маневренным, когда это было необходимо, но, казалось, использовал для этого много топлива".

Во время учений летчику ВВС США удалось еще раз полетать на советском самолете. И он вновь отметил высокую маневренность МиГа. Но, как считает американекц, самолету, пилоты которого в значительной степени полагались на наземных диспетчеров, не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности действия.

"Диспетчеры имели почти такой же контроль, как и пилоты. Мы хотели освободить их", - сказал он.

Гай Рейзер также полетал на заднем сиденье польского Су-22 и описал этот самолет как "мускулистый", но также зависимый от диспетчеров на земле. Однако американский летчик признал, что с этими истребителями не хотелось бы воевать.


Руслан Мельников

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Польша
США
Продукция
F-15
F-16
МиГ-29
Су-22
Проекты
NATO
Военные учения
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