СМИ Украины признались в фейковой вербовке в "ЧВК Вагнер" через Интернет

Украинский портал "Цензор", заблокированный на территории Российской Федерации, опубликовал примечательную статью, фактически раскрывающую деятельность западных спецслужб на Украине. В материале в подробностях рассказывается о том, что на Украине были созданы сразу несколько фейковых групп и иных площадок от имени якобы российских "частных военных компаний".

Источник изображения: Фейсбук

На страницах "Цензора" говорится об этом как об "успешно проведённой операции", которая осуществлялась командой небезызвестного интернет-портала (центра) "Миротворец". Речь идёт об экстремистском сайте, который публикует личные данные тех, кого украинские радикалы считают "врагами Украины". Напомним, что после одной из таких публикаций в Киеве был убит знаменитый писатель и общественный деятель Олесь Бузина.

В сообщении говорится, что представители "Миротворца" создали несколько сайтов и групп в социальных сетях, многие из которых были названы "ЧВК Вагнер" и объявляли о своей якобы принадлежности к Российской Федерации. На сайтах указывались контакты (например, выход на связь через мессенджеры, видеочат Skype) для тех, кто собирается вступить в ряды "частной военной компании".

Заявлено, что за время работы этих фейковых аккаунтов откликнулись 300 человек, которых "Цензор" сразу же назвал боевиками. При этом украинских радикалов не волнует даже тот факт, что многие откликнувшиеся – с Украины.

Сайт "Миротворец" курируется нардепом Антоном Геращенко, который в свою очередь, по свидетельствам целого ряда украинских СМИ, является фактической марионеткой американских спецслужб, исполняя поручения западных кураторов под их финансирование. В этой связи можно сделать вывод о том, что сама, если так можно выразиться, "раскрутка" якобы вездесущей "ЧВК Вагнер", которой приписывают операции от Донбасса до Сирии, Судана и Центральноафриканской Республики, является попыткой выдать фейк за реальность.

Сопоставляя с тем, что для дискредитации РФ конгресс США не так давно выделил очередные миллионы долларов, а также, к примеру, с фейковыми сюжетами "Белых касок" о якобы химатаках в Сирии, вполне можно констатировать: "сайты ЧВК Вагнер" - работа в том же русле.

В связи с откровенным признанием "Цензора", которое уже растиражировано украинскими волонтёрами в Фейсбуке (публикация от 20 февраля), можно говорить и о том, что

и сами всплывающие в зарубежных СМИ материалы (со ссылкой на всевозможные "беллингкэты", "сирийские обсерватории по правам человека" и пр.) об "активности вагнеровцев" в большинстве своём вполне могут оказаться фейками – из той же серии, которую запустили через сотрудников украинского "Миротворца" представители западных спецслужб.