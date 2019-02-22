Войти
22.02.2019
Военное обозрение

Страховые компании выплатят Роскосмосу 185 млн долларов

666
0
0

В связи с восемью неудачными космическими запусками, произошедшими в 2018 году, страховые компании в разных странах мира выплатят почти 600 млн долларов.

Источник изображения: Роскосмос

Из-за аварийных запусков в России убытки мирового страхового рынка с сфере космического страхования составят менее трети от этой суммы, а именно 185 млн долларов, о чем сообщила советник гендиректора Роскосмоса Валентина Ракитина, ссылаясь на данные международного брокера Marsh.

Две из восьми аварий, произошедших в прошлом году, принадлежат госкорпорации Роскосмос.

В конце декабря 2017 года с космодрома Байконур произошел запуск спутника Angosat. Он успешно и в заданное время вышел на целевую орбиту, однако через некоторое время связь с ним была потеряна, перестала поступать телеметрическая информация. Позднее спутник был признан полностью утерянным. Аппарат был застрахован компаниями "Согаз" и "ВТБ страхование" с равными долями. Страховщики выплатили Роскосмосу 121 млн долларов.

Вторая авария произошла 11 октября спустя две минуты после запуска корабля "Союз МС-10" с космодрома Байконур. Причиной аварии стал неисправный датчик, из-за которого один из блоков первой ступени при отделении не был отведен на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, что привело к его разгерметизации и дестабилизации ракеты. Экипаж совершил аварийную посадку. Корабль был застрахован СК "Согласие", которая должны будет выплатить Роскосмосу 65 млн долларов.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Похожие новости
11.02.2019
"Техника дает сбой": Роскосмос оправдался за аварии
07.06.2018
Представители России, США и Европы отправятся на МКС с космодрома Байконур
14.09.2017
Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с тремя членами экипажа вышел на орбиту
18.11.2014
«Коммерсантъ» узнал о планах создания российской орбитальной станции
23.04.2013
Дотянуть до Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии