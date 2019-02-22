Страховые компании выплатят Роскосмосу 185 млн долларов

В связи с восемью неудачными космическими запусками, произошедшими в 2018 году, страховые компании в разных странах мира выплатят почти 600 млн долларов.

Источник изображения: Роскосмос

Из-за аварийных запусков в России убытки мирового страхового рынка с сфере космического страхования составят менее трети от этой суммы, а именно 185 млн долларов, о чем сообщила советник гендиректора Роскосмоса Валентина Ракитина, ссылаясь на данные международного брокера Marsh.

Две из восьми аварий, произошедших в прошлом году, принадлежат госкорпорации Роскосмос.

В конце декабря 2017 года с космодрома Байконур произошел запуск спутника Angosat. Он успешно и в заданное время вышел на целевую орбиту, однако через некоторое время связь с ним была потеряна, перестала поступать телеметрическая информация. Позднее спутник был признан полностью утерянным. Аппарат был застрахован компаниями "Согаз" и "ВТБ страхование" с равными долями. Страховщики выплатили Роскосмосу 121 млн долларов.

Вторая авария произошла 11 октября спустя две минуты после запуска корабля "Союз МС-10" с космодрома Байконур. Причиной аварии стал неисправный датчик, из-за которого один из блоков первой ступени при отделении не был отведен на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, что привело к его разгерметизации и дестабилизации ракеты. Экипаж совершил аварийную посадку. Корабль был застрахован СК "Согласие", которая должны будет выплатить Роскосмосу 65 млн долларов.