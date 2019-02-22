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22.02.2019
РИА Новости

Эксперт: С-300 и С-400 гарантированно уничтожат израильские дроны-"убийцы"

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 гарантированно обнаружат и уничтожат израильские дроны-"убийцы", создание которых продиктовано комплексом военной неполноценности армии Израиля в связи с размещением Россией в Сирии ее систем ПВО, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее в СМИ сообщалось, что израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) на выставке Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре, представил дрон-камикадзе Mini Harpy. Согласно разработчику, дрон-камикадзе способен барражировать, дожидаясь появления цели, и транслировать соответствующее видео оператору. Также сообщается, что беспилотник допускает запуск с наземных и морских позиций, а также вертолетов. На стенде компании представлен макет дрона. Там также демонстрируется ролик, где беспилотник, обнаружив цель с помощью оптической системы, уничтожает одиноко стоящий в пустынной местности автомобиль, напоминающий радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, используемый в комплексах С-300 и С-400.

"Как С-300 в Сирии, так и С-400 за счет возможностей находящихся в составе систем средств радиолокационного контроля гарантированно обнаруживают и сопровождают любые виды целей, включая и малоразмерные, выполненные по технологии стелс с минимальной эффективной площадью рассеивания. Указанный тип израильского одноразового беспилотника-камикадзе гарантированно обнаруживается как С-300, так и С-400, имеются все возможности для гарантированного поражения подобного класса целей с использованием штатных ракет, входящих в состав этих комплексов", - сказал Коротченко.

По его словам, подобные цели не являются трудными, их обнаружение и поражение было неоднократно подтверждено в ходе боевых стрельб на полигонах, в которых участвовали С-300 и С-400.

"После появления в Сирии ЗРК С-300 и С-400 Израиль испытывает сильнейший комплекс военной неполноценности. Действия израильской армии скованы, совершать безнаказанные налеты и наносить безнаказанные удары, как это делали израильтяне ранее, они неспособны, совершенно справедливо опасаясь возможного огневого воздействия со стороны С-300 и С-400. В данном случае речь идет скорее об С-300, так как С-400 прикрывают авиабазу Хмеймим, а С-300 прикрывают сирийские объекты и ими управляют сирийские боевые расчеты", - добавил эксперт.

По мнению Коротченко, отражением израильского комплекса неполноценности являются и мультфильмы о том, как эффективно, легко и быстро они способны наносить удары беспилотниками, выполненными в технологии "барражирующие боеприпасы" по российским системам ПВО.

21.02.2019
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3 комментария
№1
22.02.2019 06:55
Очевидно что это дорого-раз, а два-сюрприз: дронов будет 100-200...
+3
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№2
22.02.2019 10:53
Плохо дело, если у нас такие "эКСПЕРТЫ", которые по воробьям из пушек стреляют... я удивлен, что он С-500 не приплел сюда...  Просто соизмерить стоимость цели и средства ее уничтожения.
0
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№3
22.02.2019 13:27
Вроде была речь о том, что помимо ПВО, будет радиотехническая разведка и РЭБ и всё это только будет объединено в единую систему. В общем, я не уверен, что подобные БПЛА смогут действовать если их каналы управления и GPS будут подавляться (подавляться могут и их ГСН), а потому не важно сколько их - хоть 100500 штук одновременно прилетит. Ну а если что-то там и долетит до С-300, то их будут прикрывать "Панцири" - будет же единая система с обменом информации в реальном времени, с распределением целей и т.д..

Вынести что-то одиноко стоящее само по себе - да, вполне реальна для таких дронов-камикадзе, но когда там такая единая система, то задача резко усложняется. Дальше уже всё будет зависеть от того, на сколько хорошо обучатся сирийцы, особенно учитывая, что их обучать будут по ускоренной, вероятно сокращённой программе - всего за полгода.
+2
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