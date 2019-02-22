Эксперт: С-300 и С-400 гарантированно уничтожат израильские дроны-"убийцы"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 гарантированно обнаружат и уничтожат израильские дроны-"убийцы", создание которых продиктовано комплексом военной неполноценности армии Израиля в связи с размещением Россией в Сирии ее систем ПВО, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее в СМИ сообщалось, что израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) на выставке Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре, представил дрон-камикадзе Mini Harpy. Согласно разработчику, дрон-камикадзе способен барражировать, дожидаясь появления цели, и транслировать соответствующее видео оператору. Также сообщается, что беспилотник допускает запуск с наземных и морских позиций, а также вертолетов. На стенде компании представлен макет дрона. Там также демонстрируется ролик, где беспилотник, обнаружив цель с помощью оптической системы, уничтожает одиноко стоящий в пустынной местности автомобиль, напоминающий радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, используемый в комплексах С-300 и С-400.

"Как С-300 в Сирии, так и С-400 за счет возможностей находящихся в составе систем средств радиолокационного контроля гарантированно обнаруживают и сопровождают любые виды целей, включая и малоразмерные, выполненные по технологии стелс с минимальной эффективной площадью рассеивания. Указанный тип израильского одноразового беспилотника-камикадзе гарантированно обнаруживается как С-300, так и С-400, имеются все возможности для гарантированного поражения подобного класса целей с использованием штатных ракет, входящих в состав этих комплексов", - сказал Коротченко.

По его словам, подобные цели не являются трудными, их обнаружение и поражение было неоднократно подтверждено в ходе боевых стрельб на полигонах, в которых участвовали С-300 и С-400.

"После появления в Сирии ЗРК С-300 и С-400 Израиль испытывает сильнейший комплекс военной неполноценности. Действия израильской армии скованы, совершать безнаказанные налеты и наносить безнаказанные удары, как это делали израильтяне ранее, они неспособны, совершенно справедливо опасаясь возможного огневого воздействия со стороны С-300 и С-400. В данном случае речь идет скорее об С-300, так как С-400 прикрывают авиабазу Хмеймим, а С-300 прикрывают сирийские объекты и ими управляют сирийские боевые расчеты", - добавил эксперт.

По мнению Коротченко, отражением израильского комплекса неполноценности являются и мультфильмы о том, как эффективно, легко и быстро они способны наносить удары беспилотниками, выполненными в технологии "барражирующие боеприпасы" по российским системам ПВО.