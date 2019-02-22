"Вертолеты России" провели конференцию с индийскими поставщиками для проекта Ка-226Т

ЦАМТО, 21 февраля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) выступил организатором конференции потенциальных поставщиков комплектующих для индийского вертолета Ка-226Т.

В мероприятии, которое состоялось в рамках выставки Aero India 2019 приняли участие около 30 индийских производственных компаний. Определение цепочки локальных поставщиков – часть проекта по организации производства вертолета в Индии.

Накануне холдинг подписал меморандумы о намерениях с компаниями Elcom, Valdel Advanced Technologies, Dynamatic Technologies, Integrated Helicopter Services и Bharat Forge. Они готовы стать поставщиками лопастей, радиостанций, шасси, а также элементов фюзеляжа.

"Перед нами стоит амбициозная задача, так как в мире не существует аналогичных проектов передачи производства современной вертолетной техники. Организацию производства вертолета Ка-226Т, его агрегатов и комплектующих изделии? невозможно выполнить без надежных индийских партнеров и будущих поставщиков, обладающих достаточным количеством технологических компетенции? и опытом работы в авиационной сфере. Наш сегодняшний диалог российских и индийских предприятии? промышленности направлен на предоставление основной информации по проекту, совместное обсуждение технических вопросов и поиск дальнейших путей сотрудничества", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.

В 2015 году Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в области вертолетостроения. Согласно документу, индийским вооруженным силам будет поставлено 200 Ка-226Т, из которых не менее 140 ед. будут произведены на территории Индии по программе Male in India. В мае 2017 года "Вертолеты России", Рособоронэкспорт и индийская корпорация HAL зарегистрировали совместное предприятие, которое занимается вопросами локализации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".