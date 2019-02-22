Точную дату запуска обсерватории "Спектр-РГ" определят на следующей неделе

Главный конструктор проекта Илья Ломакин рассказал, что сейчас проходят комплексные испытания аппарата, которые планируется завершить его отправкой на космодром Байконур в ночь на 25 апреля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса по запускам спутников на следующей неделе определит дату запуска российской обсерватории "Спектр-РГ". Об этом сообщил в четверг главный конструктор проекта Илья Ломакин (НПО им. С. А. Лавочкина).

"На следующей неделе комиссия по пускам Роскосмоса нам сообщит точную дату запуска аппарата ["Спектр-РГ]", - сказал Ломакин, выступая на международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

По словам главного конструктора проекта, сейчас проходят комплексные испытания аппарата, которые планируется завершить его отправкой на космодром Байконур в ночь на 25 апреля. "Рейс уже заказан, у нас есть небольшой запас по времени в рамках нашего графика, и мы его определенно выполним", - отметил представитель НПО Лавочкина.

После доставки аппарата предстоит цикл работ на космодроме Байконур, уточнил он.

Ранее аспирант Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Евгений Михайлов сообщал, что запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на июнь 2019 года.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне, с высокой чувствительностью и угловым разрешением.