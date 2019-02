Мини-субмарины и "волчьи стаи". На что способен современный иранский флот

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Диверсионные мини-подлодки, ракетные катера и первый эсминец собственной постройки — несмотря на многолетние международные санкции, Иран за последние годы сумел заметно нарастить ударные возможности ВМС. На днях военным морякам передали новую подводную лодку "Фатех" с крылатыми ракетами и противокорабельными торпедами на борту. О том, что представляет собой современный иранский флот, — в материале РИА Новости.

"Фатех" — большой шаг вперед для иранских корабелов. Эта субмарина водоизмещением шестьсот тонн, по утверждениям военных, оснащена самым современным оружием, которое может наносить удары как из надводного, так и подводного положения. Лодка погружается на глубину до двухсот метров и ходит в автономки длительностью до месяца.

Подводный флот Ирана относительно невелик. Его основу составляют мини-подлодки Ghadir собственной разработки и производства. Таких субмарин у иранских моряков порядка двадцати. Сильная сторона — подлодки очень сложно засечь средствами обнаружения. Однако из-за размеров — длина Ghadir всего около 30 метров — ударные возможности весьма ограничены. Все бортовое вооружение представлено двумя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами. Задачи Ghadir — разведка, минирование акватории и переброска специальных подразделений морской пехоты.

Малые подводные лодки использует, в частности, специальное подразделение иранских ВМС Takavaran. Спецназовцы собирают информацию о корабельных группировках в Персидском заливе, при необходимости могут проводить диверсии на военно-морских базах противника, освободить заложников, захватить или уничтожить буровую установку. Подразделение активно привлекается и к борьбе с морским пиратством в Аденском заливе.

Конечно, иранские подводные "малютки" не смогут противостоять ударной авианосной группе, эсминцам или крейсерам. Но, например, заблокировать Персидский залив они вполне способны. По мнению многих военных экспертов, благодаря маневренности и малым размерам такие субмарины подходят для этого идеально.

Кроме того, в иранских ВМС числятся три лодки проекта 877ЭКМ "Палтус" российского производства, полученные еще в 1990-е. Контракт предполагал поставку шести субмарин. Однако под давлением Вашингтона Москва заморозила соглашение. Причем поставки даже этих трех "дизелюх" так обеспокоили Белый дом, что в Персидский залив была направлена атомная подводная лодка "Топика" класса "Лос-Анджелес". Американцы начали наращивать авианосную группировку в регионе и регулярно проводить военно-морские учения, в ходе которых отслеживали перемещение иранских субмарин.

Предполагалось, что главной зоной действия подводных лодок станет Оманский залив и северная часть Индийского океана. Но сейчас из-за санкций Иран испытывает трудности с приобретением необходимых комплектующих для поддержания лодок в нужной кондиции.

"Действующие ограничения запрещают поставки Ирану любых кораблей водоизмещением более пятисот тонн и даже меньше, если они несут ракетное и торпедное вооружение дальностью более 25 километров, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин. — Небольшие катера Иран способен производить сам, а вот купить что-то более крупное не может. Приходится полагаться только на собственные силы. Проблема том, что у Ирана мало опыта в военном кораблестроении. Лодка "Фатех" по современным меркам небольшая, но для иранцев это качественный скачок, потому что до этого они производили лишь мини-субмарины водоизмещением около 120 тонн".

Американский авианосец George H.W. Bush

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush