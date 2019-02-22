Мини-субмарины и "волчьи стаи". На что способен современный иранский флот

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Диверсионные мини-подлодки, ракетные катера и первый эсминец собственной постройки — несмотря на многолетние международные санкции, Иран за последние годы сумел заметно нарастить ударные возможности ВМС. На днях военным морякам передали новую подводную лодку "Фатех" с крылатыми ракетами и противокорабельными торпедами на борту. О том, что представляет собой современный иранский флот, — в материале РИА Новости.

Своим путем

"Фатех" — большой шаг вперед для иранских корабелов. Эта субмарина водоизмещением шестьсот тонн, по утверждениям военных, оснащена самым современным оружием, которое может наносить удары как из надводного, так и подводного положения. Лодка погружается на глубину до двухсот метров и ходит в автономки длительностью до месяца.

Подводный флот Ирана относительно невелик. Его основу составляют мини-подлодки Ghadir собственной разработки и производства. Таких субмарин у иранских моряков порядка двадцати. Сильная сторона — подлодки очень сложно засечь средствами обнаружения. Однако из-за размеров — длина Ghadir всего около 30 метров — ударные возможности весьма ограничены. Все бортовое вооружение представлено двумя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами. Задачи Ghadir — разведка, минирование акватории и переброска специальных подразделений морской пехоты.

Президент Ирана Хасан Рухани представил подводную лодку "Фатех" в Бендер-Аббас. 17 февраля 2019 года Источник изображения: © AP Photo / Iranian Presidency Office

Малые подводные лодки использует, в частности, специальное подразделение иранских ВМС Takavaran. Спецназовцы собирают информацию о корабельных группировках в Персидском заливе, при необходимости могут проводить диверсии на военно-морских базах противника, освободить заложников, захватить или уничтожить буровую установку. Подразделение активно привлекается и к борьбе с морским пиратством в Аденском заливе.

Конечно, иранские подводные "малютки" не смогут противостоять ударной авианосной группе, эсминцам или крейсерам. Но, например, заблокировать Персидский залив они вполне способны. По мнению многих военных экспертов, благодаря маневренности и малым размерам такие субмарины подходят для этого идеально.

Сверхмалая подводная лодка Ghadir-942 Источник изображения: © AP Photo / Rahbar Emamdadi/Mehr News Agency

Кроме того, в иранских ВМС числятся три лодки проекта 877ЭКМ "Палтус" российского производства, полученные еще в 1990-е. Контракт предполагал поставку шести субмарин. Однако под давлением Вашингтона Москва заморозила соглашение. Причем поставки даже этих трех "дизелюх" так обеспокоили Белый дом, что в Персидский залив была направлена атомная подводная лодка "Топика" класса "Лос-Анджелес". Американцы начали наращивать авианосную группировку в регионе и регулярно проводить военно-морские учения, в ходе которых отслеживали перемещение иранских субмарин.

Предполагалось, что главной зоной действия подводных лодок станет Оманский залив и северная часть Индийского океана. Но сейчас из-за санкций Иран испытывает трудности с приобретением необходимых комплектующих для поддержания лодок в нужной кондиции.

"Действующие ограничения запрещают поставки Ирану любых кораблей водоизмещением более пятисот тонн и даже меньше, если они несут ракетное и торпедное вооружение дальностью более 25 километров, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин. — Небольшие катера Иран способен производить сам, а вот купить что-то более крупное не может. Приходится полагаться только на собственные силы. Проблема том, что у Ирана мало опыта в военном кораблестроении. Лодка "Фатех" по современным меркам небольшая, но для иранцев это качественный скачок, потому что до этого они производили лишь мини-субмарины водоизмещением около 120 тонн".

Американский авианосец George H.W. Bush Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush

Тактика стаи

Надводная составляющая ВМС Ирана представлена в основном небольшими ракетными катерами — их порядка трех десятков. Во время ирано-иракской войны иранские моряки хорошо освоили стратегию массированного применения мелких катеров, которые большими группами атаковали транспортные конвои и нефтяные буровые установки противника.

Впрочем, у Ирана есть и "рыбка" покрупнее. Закупленные у Великобритании фрегаты типа "Алванд" построены еще в 1970-х. В строю сейчас три таких корабля, используют их в основном для патрулирования территориальных вод. Один из "Алвандов" американские ВМС потопили в 1988-м во время так называемой танкерной войны между Ираном и Ираком.

Иранский фрегат "Алванд" Источник изображения: © AP Photo

Эсминец "Саханд", введенный в строй в декабре 2018-го, разработан и построен иранскими специалистами. По сравнению с взятыми за основу проекта британскими кораблями эсминец отличается намного большей маневренностью, лучшими скоростными характеристиками и более мощным вооружением. На борту — торпедное, артиллерийское, ракетное и противолодочное оружие. На сегодняшний день это самый передовой корабль ВМС Ирана. Его зона ответственности — Персидский залив и международные воды. Уже в этом году планируется длительный поход "Саханда" в Атлантику.

"Иранцы строят флот с акцентом на действия в прибрежных водах, — отмечает Лямин. — У них есть мощная береговая оборона с ракетными комплексами, мини-субмарины и ракетные катера. В случае конфликта иранцы хоть и не смогут победить, но постараются нанести как можно больший урон противнику либо на время блокировать очень узкий Ормузский пролив, который перекрывается как ракетными комплексами с берега, так и кораблями с моря. Конечно, американский флот все это разблокирует, но за какое время и какой ценой? Иранцы демонстрируют, что такая война обойдется противнику очень дорого. Их флот — фактор сдерживания".

Учения иранских ВМС в Персидском заливе Источник изображения: © REUTERS / Fars News/Hamed Jafarnejad

Вечные противники

Надо отметить, что во времена правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви правительство Ирана строило планы по созданию мощного океанского флота. В частности, Тегеран собирался приобрести несколько субмарин у США, экипажи подводников обучались в американских учебных заведениях. Однако Исламская революция 1979 года все перечеркнула. До Персидского залива не успела дойти даже первая подводная лодка — в итоге ее передали американскому флоту.

Учения Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе Источник изображения: © AFP 2019 / Fars News/ Hamed Jafarnejad

По словам президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, современный Иран — серьезная военно-техническая держава. "В первую очередь потому, что иранцы — хорошие специалисты, это заметно не только по подводным лодкам, — говорит эксперт. — Страна развивает одновременно космическую и ядерную программы, располагает высокотехнологичным военным производством. Например, выпускает лопатки для турбин авиадвигателей, на что вообще мало кто в мире способен. У Ирана великолепная металлургия, в стране ведется разработка новых технологий".

Однако, убежден Сатановский, иранские ВМС пока не смогут эффективно противостоять даже, к примеру, израильскому флоту. "Иранские подлодки нацелены прежде всего на борьбу с современными израильскими субмаринами, которые оснащены крылатыми ракетами, способными нести ядерные боезаряды. Но у израильских моряков больше возможностей и опыта действий в Мировом океане. Ирану необходимо как-то сбалансировать ситуацию, что там и пытаются сделать. Новая подлодка "Фатех" — шаг именно в этом направлении", — продолжает эксперт.

По его мнению, еще один потенциальный противник Ирана на море — Саудовская Аравия, армия и флот которой технически оснащены на порядок лучше. Вот только освоить технику у саудовцев получается не всегда. "Они даже в Йемене с хуситами справиться не могут — те совершенно спокойно обстреливают их устаревшими ракетами типа "Точка-У" еще советского производства, достигая при этом катастрофических для саудовцев результатов. В этом плане новая подводная лодка Ирана может стать серьезным инструментом в случае обострения отношений с Саудовской Аравией. А если ее запустят в тираж, то тем более".