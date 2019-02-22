Китай разрабатывает плазменные пушки

Китайские вооруженные силы открыли тендер на разработку и поставку в строй артиллерийских систем, работающих на принципах намагниченной плазмы. Впрочем, стрелять новые пушки будут не сгустками материи, а обычными, хоть и сверхвысокоскоростными, снарядами.

Источник изображения: chinamil.com.cn

КНР давно стремятся сократить отставание от разработок потенциального противника (в лице США и стран Европы и Азии), а также действующих партнеров (в первую очередь речь идет о России), и усиленно вкладывает средства в научно-исследовательские работы в военном сегменте. Выпущенное в прошлую среду и истекающее в четверг уведомление (оно было опубликовано на сайте закупок вооружения и оборудования Народно-освободительной армии Китая) приглашает к участию в тендерах на испытания и запуск системы для "плазменной" артиллерии.

В извещении не уточнялась природа артиллерийских систем с намагниченной плазмой. Однако академия бронетанковых войск НОАК в 2015 году подала в Национальное управление интеллектуальной собственности патент с тем же названием.

Согласно спецификации патента, пушка будет иметь магнитный материал, охватывающий ствол и генератор, формирующий магнитное поле внутри ствола.

Во время выстрела орудия газ внутри дула будет частично ионизирован в плазму высоким давлением и температурой. Вследствие этого плазма образует магнитную пленку около миллиметра толщиной по всей внутренней площади орудийного ствола.

- указано в патенте.

Намагниченный слой плазмы может значительно уменьшить действие радиальных сил и снизит температуру, что позволит увеличить начальную скорость снаряда до 6 и более МАХ, что является пределом для обычной артиллерии.

Для сравнения, рельсотрон теоретически может ускорить свои боеприпасы до 7 МАХ. Но электромагнитная пушка и ее энергосистема настолько велики и маломобильны, что единственным способом их применения на данный момент считается установка этих систем на кораблях ВМФ.

Источник изображения: chinamil.com.cn

Запатентованная китайская технология, однако, может быть установлена не только на морских судах, но также на танках и самоходных орудиях, говорится в спецификации.

Благодаря увеличению скорости снаряда дальнобойность артиллерии также повысится.

- заявил Global Times военный аналитик из Пекина Вэй Дунсю.

Вэй прогнозирует, что новая технология позволит расширить дальность действия обычной 155-миллиметровой самоходной гаубицы с 30-50 до 100 километров. Кроме того, по мнению эксперта, данная технология может повысить точность перспективных орудий и за счет меньшего износа канала ствола продлит срок их службы.