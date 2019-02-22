Эксперт считает, что новые вооружения РФ смогут остановить расширение НАТО

Как известно, на Украине на днях были подписаны президентом конституционные изменения, которые предполагают окончательный вывод страны из внеблокового статуса с ориентиром на вступление в НАТО. Ранее постпред Украины в Североатлантическом военном блоке заявил о том, что страна "может оказаться 31,32 или 33-м членом НАТО" - после Македонии. Таким образом, сам западный военный блок не скрывает того, что расширяться он готов продолжать и дальше, в том числе и за счёт государств, которые граничат с Российской Федерацией. Это расширение походит на болезнь, когда альянс уже не в состоянии остановиться.

Источник изображения: пресс-служба Минобороны Литвы

Военнослужащие ВС Литвы на учениях с применением ПТРК

"Военное обозрение" поинтересовалось у экспертов по поводу того, есть ли у России на сегодняшний день какой-то эффективный инструмент (возможно, довод), который бы остановил дальнейшее продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам. Также был задан вопрос о том, не приведёт ли новый этап расширения НАТО к его собственному развалу изнутри?

Ситуацию комментирует член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", вице-президент Российского общества дружбы с Кубой, генерал-майор Михаил Макарук.

По его словам, расширение НАТО на восток может остановиться только в тот момент, когда в Вашингтоне поймут, что военного решения в противостоянии с России нет, и быть не может.

Генерал-майор Макарук:

В команде Трампа есть люди, которые это понимают, но позиции самого Трампа достаточно шатки. Думаю, что и в Кремле, и в Белом доме понимают, что надо находить компромисс, решая вопрос политическим, дипломатическим путём. Тем не менее, в ближайшие год-полтора высока вероятность нового обострения отношений. При этом и одна, и другая страна будут сосредоточены на обновлении военного потенциала.

Михаил Макарук отметил, что в конечном итоге политическое решение всё же будет найдено.

Важную роль могут сыграть те страны Европы, которые сейчас находятся под давлением со стороны США. Это в первую очередь Германия, Италия, Франция, с которыми у нас есть основа для установления более тесных отношений, но всё это дело времени, - отметил генерал.

По словам генерал-майора Макарука, уже сейчас имеют место проявления кризиса в НАТО.

Эксперт:

А если США продолжат настаивать на внесении той финансовой доли, которая определена уставом НАТО, в консолидированный бюджет блока, то это приведёт к внутреннему противостоянию. Охлаждения допустимы, но полного разрыва в НАТО я не прогнозирую.

Своим видением ситуации поделился и председатель Совета отечественных производителей в сфере обороны и безопасности Общероссийской организации "Офицеры России", лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов.

По его словам, главным российским инструментом, способным остановить дальнейшее расширение блока НАТО, являются те новейшие российские вооружения, о которых накануне рассказал в своём послании Владимир Путин. Эксперт отмечает, что нам необходимо сосредоточиться на своей безопасности, исходя из возможностей российской оборонки, потенциала Вооружённых сил, чтобы натовское расширение попросту потеряло всякий смысл для самого военного альянса.