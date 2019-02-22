В радиотехнических войсках созданы мобильные подразделения

В радиотехнических войсках начали функционировать мобильные подразделения, имеющие на вооружении РЛС "Каста-2-2" и автоматизированную систему управления ПВО, сообщают Известия.

Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru

Отряды предназначены для своевременного обнаружения малозаметных низколетящих воздушных объектов противника и принятия мер для их уничтожения.

Первые мобильные подразделения вышли на дежурство на территории 3-х федеральных округов: Крымского, Южного и Северо-Кавказского.

Сообщается, что маловысотная РЛС "Каста 2-2" предназначена для контроля воздушного пространства. Она способна определять дальность, высоту полета и трассовые характеристики воздушных объектов. Станция уверенно находит цели на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, складок местности, гидрометеообразований, а также в условиях постановки противником помех.

"Каста 2-2" определяет цели на дальности до 150 км, может работать при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию.

При необходимости РЛС может работать вместе с системами ПВО, авиацией, силами пограничного и берегового контроля.

По словам военного эксперта Айтеча Бижева, опыт последних лет показал, что эффективность частей ПВО зависит от мобильности РЛС и зенитных комплексов.

Стационарные средства ПВО могут отбить первую атаку противника, но в ходе второй они могут быть уничтожены. РЛС типа "Каста", способные сменить позицию за считанные минуты, повысят живучесть ПВО. Они прекрасно работают против крылатых ракет и дронов, могут закрыть "дыры" в радиолокационном поле, появляющиеся из-за потери части РЛС,

сказал эксперт.

К тому же станции типа "Каста" легко маскировать, добавил он.