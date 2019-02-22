На Украине рассматривают дело о госизмене бывших министров обороны

Генпрокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по делу о "государственной измене" бывших глав оборонного ведомства страны, о чем заявил народный депутат, глава временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию хищений в Минобороны Украины Иван Винник.

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Речь идет о бывших министрах обороны Украины, которые в период с 2004 по 2017 год распродавали военное имущество, переведенное в статус избыточного. По данным ГПУ, опубликованным в феврале прошлого года, только за период с 2005 под 2014 год было продано более 800 танков, 230 вертолетов, 202 самолета, 714 бронемашин, почти 5 тысяч автомобилей, более 28 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1 млн 824 тыс. единиц стрелкового оружия, а также большого числа боеприпасов. Общая стоимость распроданного имущества составила более 3 млрд. грн.

Винник на заседании ВСК в среду заявил, что ГПУ запросила архивные материалы за 2012 год у комитета по нацбезопасности Украины.

В мае 2014 года ГПУ начала уголовное производство против бывших руководителей оборонного ведомства Украины, которые "своими действиями подорвали обороноспособность государства". Тогда подозреваемыми назвали Павла Лебедева, занимавшего пост Министра обороны с 2012 по 2014 год, Дмитрия Саламатина - 2012 год, Михаила Ежеля - 2010-2012 год и Анатолия Гриценко - 2005-2007 год.

Исходя из этого, эксперты на Украине отметили, что весь этот процесс в первую очередь может быть направлен против Гриценко, рейтинг которого сегодня сопоставим с рейтингом Порошенко. Гриценко тоже зарегистрирован кандидатом в президенты.

В июне прошлого года Верховной радой Украины была собрана временная следственная комиссия, которая должна проверить законность действий бывших Министров обороны страны, в частности перевод имущества Вооруженных сил в статус избыточного, обоснованность его стоимости при продаже, а также стоимость земельных участков, принадлежавших Министерству обороны и использование средств, выделяемых для развития Вооруженных сил Украины.