Системами очистки воды холдинга "Швабе" заинтересовались Индия и Казахстан

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха (входит в холдинг "Швабе") представил на прошедшей в Москве выставке Aquatherm Moscow системы водоподготовки МО-80 и МО-120, которыми заинтересовались Индия и Казахстан, сообщает пресс-служба холдинга.

"Интерес к изделиям проявили участники из Индии и Казахстана, и мы не исключаем, что в ближайшем будущем наши системы найдут активное применение в этих странах", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По его словам, представленные модели систем в перспективе планируется модернизировать, сделав их еще более удобными для пользователей. "Пропускная способность этих версий увеличится до 160 литров/час. Изменения также коснутся промышленного дизайна установок - они получат литой пластиковый корпус, который при прежней функциональности станет не только еще компактнее, но и приобретет более лаконичные и эстетичные черты", - сказал И.Ожгихин.

По информации пресс-службы, главными преимуществами установок с производительностью 80 и 120 литров/час соответственно являются компактность и высокая при их малых габаритах функциональность. Обе системы работают на обратном осмосе - технологии, когда вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану. При этом жидкость разделяется на чистую воду и раствор с загрязнениями. Мембрана системы пропускает только чистую воду, не давая попасть в нее растворенным веществам.

"В сравнении с системами, основанными на технологии ионного обмена, фильтры которых требуется менять каждый месяц, мембраны и специальную засыпку МО-80 и МО-120 можно обновлять раз в три-пять", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что установки "Швабе" сегодня успешно применяются в Московской и Тульской областях, в Новосибирске и на Дальнем Востоке.

"Обе системы проектировались, исходя из требований универсальности, поэтому подходят для большинства подземных вод и, как следствие, для большинства местностей", - информирует пресс-служба.