Россия готова помочь Индии в создании самолета на базе Ил-112В

ЦАМТО, 21 февраля. Россия предлагает Индии проект легкого транспортного самолета на базе Ил-112В, ориентированного на индийских партнеров, у Дели есть заинтересованность в этом.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила журналистам директор по маркетингу ПАО "Ил" Тамара Какушадзе.

"У Министерства обороны Индии есть потребность в легких транспортных самолетах. Мы вышли к индийским партнерам с предложением не просто продажи и локализации, а мы предлагаем интеграцию в этот проект производителей-комплектаторов, которые есть в Индии. Мы готовы создать версию, которая бы соответствовала условиям индийского рынка. Наши партнеры заинтересованы в таком сотрудничестве", – цитирует "РИА Новости" Т.Какушадзе.

По ее оценке потребность в подобных машинах в военном исполнении у Индии может составить более 60 самолетов, а если брать в расчет гражданскую версию, то количество необходимых Индии машин может превысить 100 ед.

"Мы планируем в ближайшее время предметно обсудить этот вопрос с авиационными властями и потенциальными эксплуатантами таких машин в Индии", – сказала Т.Какушадзе.

Она уточнила, что такие самолеты могут решать как военные, так и гражданские задачи.

Как отмечает "РИА Новости", Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Новый самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Вывод из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% – до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Элементы ресурсного образца самолета (0102) отправлены в ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского для установки на стенд и проведения статических ресурсных испытаний.