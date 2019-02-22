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22.02.2019
ЦАМТО

Россия готова помочь Индии в создании самолета на базе Ил-112В

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Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

ЦАМТО, 21 февраля. Россия предлагает Индии проект легкого транспортного самолета на базе Ил-112В, ориентированного на индийских партнеров, у Дели есть заинтересованность в этом.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила журналистам директор по маркетингу ПАО "Ил" Тамара Какушадзе.

"У Министерства обороны Индии есть потребность в легких транспортных самолетах. Мы вышли к индийским партнерам с предложением не просто продажи и локализации, а мы предлагаем интеграцию в этот проект производителей-комплектаторов, которые есть в Индии. Мы готовы создать версию, которая бы соответствовала условиям индийского рынка. Наши партнеры заинтересованы в таком сотрудничестве", – цитирует "РИА Новости" Т.Какушадзе.

По ее оценке потребность в подобных машинах в военном исполнении у Индии может составить более 60 самолетов, а если брать в расчет гражданскую версию, то количество необходимых Индии машин может превысить 100 ед.

"Мы планируем в ближайшее время предметно обсудить этот вопрос с авиационными властями и потенциальными эксплуатантами таких машин в Индии", – сказала Т.Какушадзе.

Она уточнила, что такие самолеты могут решать как военные, так и гражданские задачи.

Как отмечает "РИА Новости", Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Новый самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Вывод из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% – до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Элементы ресурсного образца самолета (0102) отправлены в ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского для установки на стенд и проведения статических ресурсных испытаний.

21.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ЦАГИ
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4 комментария
№1
22.02.2019 06:43
Воздух продать не пробовали,если бумажные самолеты пошли в ход или сверхзвукового пассажира в Ту-160 сразу...
0
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№2
22.02.2019 08:57
Эко корыто не смогло взлететь,кому оно надо?!
+2
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№3
22.02.2019 13:30
Дон36 327
Это корыто не смогло взлететь,кому оно надо?

Вот поэтому-то и надо быстрее продать, пока не раскусили!
0
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№4
22.02.2019 13:39
Цитата, chainik сообщ. №3
надо быстрее продать, пока не раскусили!
Логично... индусы русской мовы то не разумеют - значит статьи в наших СМИ о косяках Ил-112 прочесть не смогут... "_"
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