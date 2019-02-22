Войти
22.02.2019
ТАСС

На борту МКС в сентябре 2019 года соберется девять человек

688
0
0
Экипаж МКС
.Экипаж МКС.
Источник изображения: NASA

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин отметил, что не имел опыта работы с тремя экипажами

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 февраля. / ТАСС/. Три экипажа соберется на борту Международной космической станции в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин на предполетной конференции в Звездном городке.

"К концу сентября нас будет девять человек на борту. У меня такого опыта не было. Это будет здорово. Когда три экипажа, будет потеснее, но много народа - это веселее", - сказал он.

Старт корабля "Союз МС- 12" с Алексеем Овчининым, Ником Хейгом и Кристиной Кох на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета, они проведут на орбите 204 дня.

Затем в июле на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Третий экипаж, который прилетит в конце сентября, еще не определен. В его состав должен войти первый представитель ОАЭ.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
ОАЭ
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
27.07.2017
Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-05" установили на стартовом комплексе Байконура
06.05.2015
Из-за потери «Прогресса» экипажу МКС порекомендовали экономить ресурсы
11.04.2013
«В пилотируемой космонавтике мы все еще в лидерах...»
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии