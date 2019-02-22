Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
Делегация думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Ранее парламентарии с теми же целями посетили Пакистан, Иран и Турцию.
"С китайскими коллегами мы обменяемся опытом законотворчества по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности государств и граждан. В том числе и по созданию правовых барьеров для защиты жизни и здоровья наших граждан от кибертерроризма, наркобизнеса, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через Интернет, – отметил в комментарии для "Военно-промышленного курьера" глава делегации, председатель думского Комитета Василий Пискарев. – Нас также интересует опыт применения антикоррупционных мер. Мы настроены на расширение двусторонних связей с Китаем. Совместная работа на уровне парламентских комитетов послужит укреплению практического сотрудничества между законодателями двух стран. В ходе визита запланированы встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Председателем Комиссии ВСНП по внутренним делам и юстиции, а также руководством Верховной Народной Прокуратуры и Государственного контрольного комитета КНР".
Обмены делегациями на уровне комитетов проходят во исполнение решений Конференций спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, которые проходили в Исламабаде и Тегеране в 2017-2018 годах. Визит думцев в КНР продлится до 24 февраля.
Павел Анохин, корреспондент "ВПК"
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Эту картину во всех госучреждения нужно повесить, прямо рядом с портретом "луноликого"....
Расстреливать нужно казнокрадов с конфискацией имущества их семей,так как украденное воры любят записывать на имя своих бабОни изучают опыт для того чтобы самим не попасться, если что...
Это как бы логично... У большинства чисто физически, в силу занимаемой должности, нет возможности стать коррупционером.ну не совсем логично, как по мне...если бороться с коррупцией как явлением, а не с индивидуальными коррупционерами (ну типо убрать неугодных, обвинив в коррупции)...то тогда надо расстреливать не только тех кто берёт, а и тех кто даёт, так то...
тогда надо расстреливать не только тех кто берёт, а и тех кто даёт, так то...Может быть... Китайцы расстреливают таких..?
Может быть... Китайцы расстреливают таких..?так они(китайцы) с коррупционерами борются, а не с коррупцией...у них азиатский способ производства...все воруют, но тот кто и дело при этом делает...тот и не коррупционер вовсе...коррупция просто способ держать под контролем ключевые должности...не угодил - облажался...так вот и статья УК уже есть для тебя...
Китаец - другому:
—"И чего стреляем...?? Всё равно ведь воруют."
—"Ты лучше представь как воровали если бы не стреляли..."
все воруют, но тот кто и дело при этом делает...тот и не коррупционер вовсе...коррупция просто способ держать под контролем ключевые должности...не угодил - облажался...так вот и статья УК уже есть для тебя...И при такой угрозе не переводятся желающие занять те расстрельные (в прямом смысле) должности..?? Неистребима китацская жадность... Или силком их туда сажают..?
Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России
Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с которой ознакомился РБК.
Это отсюда:
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee?from=from_main
Думаю, что "₽20 трлн объем теневой экономики в России" - это сильно поскромничали. По моим подсчетам теневая экономика больше. Не зря Росстат пинали все последнее время. Считать нужно уметь. Но и ₽20 трлн тоже неплохо. Если считать эти деньги уже выделенными на подъем экономики в 2019 году, то ключевые отрасли промышленности должны получить по 2 триллиона рублей каждая на зарплаты ученым, инженерам и работягам. Эти деньги должны идти мимо хапуг-бюрократов, банкиров и направляться прямиком в трудовые коллективы. Разумеется, теневая экономика - это не нищие и больные старики, а обладатели дворцов и замков с золотыми унитазами. Навскидку те отрасли, которые по моему разумению должны срочно получить по 2 триллиона рублей на зарплаты: образование, геологоразведка, химпром, тяжмаш+станкостроение, микроэлектроника, авиапром, судостроение, роскосмос, медицина, сельское хозяйство. То есть 10 отраслей по 2 триллиона - как раз 20 триллионов. Причем каждую отрасль нужно законодательно обязать выделить по 200 миллиардов руб. на науку. Ну и чем я не министр финансов? Кто будет оспаривать, что уже в 2019 году мы получим громадный рост экономики России? Итак, за дело друзья! Пусть США позеленеют от зависти!
Вот это главная проблема из проблем."Страшнее кошки зверя нет!" (с) мыши ;)
штурм
Хороший опыт есть и у Северной КореиДа ничего не известно как у них там с борьбой с коррупцией. Некоторые высокопоставленные люди иногда пропадают - это да. Но за что их - не известно. Может по политическим мотивам, может за измену Родине (шпионаж).
внедрить то дивизион Шилок будет строчить на Красной площади и день и ночь несколько лет подряд без выходных и праздников., столько в стране ворья наплодилось..(:Много баек про то как казнят в КНДР: то, якобы, из миномётов расстреляют, то собаки разорвут. Чего только не сочиняют про них.
Если так много расстреливать, то не боитесь, что сами окажетесь среди расстреливаемых или ваши близкие? ))
как по мне...если бороться с коррупцией как явлением, а не с индивидуальными коррупционерамиПо мне так просто нет на это политической воли высшего руководства страны, т.е. Путина. Ну и думцы тоже "хороши" - вон себе какие зарплаты, пенсии, различные привилегии сочинили, а когда кто-то из депутатов же предлагает урезать, то не находит поддержки большинства. Такие вот они честные и справедливые. Жириновский даже оправдания "убедительные" находит этому. В общем боремся лишь с отдельными личностсями и по большей части лишь для показухи: мол смотрите, борьба идёт, мы против коррупции! И всячески пиарят это по всем СМИ много дней. Недавний пример с Арашуковыми показателен. Надо много лет воровать, убивать людей, но никто "не замечал". Или просто не хотели замечать? Заметили только тогда, когда они перешли дорожку кому-то более крутому?
vpkman
Ну и чем я не министр финансов?Где ваш конкретный план как достать эти триллионы из теневой экономики? "Расстрелять всех коррупционеров!" - это не план, это дурацкий популистский лозунг.
Где ваш конкретный план как достать эти триллионы из теневой экономики? "Расстрелять всех коррупционеров!" - это не план, это дурацкий популистский лозунг.
Я таких популистских лозунгов не писал. Вы - лжёте. Наоборот, считаю что для каждого обладателя золотых унитазов нужно учредить специальную медаль в форме золотого унитаза с бачком. Этой медалью нужно награждать тех, кто радостно сверкая глазами сделает добровольный взнос на американские зарплаты работягам. Из этих добровольных взносов и накопятся быстро 20 триллионов рублей. Медаль коррупционеры могут надевать по праздникам и показывать потом своим внукам. Гордись, внучёк (внучка)! Это было наворовано за 30 лет и потом честно передано государству в благодарность за сытую жизнь. Можно запланировать и цикл специальных телевизионных ток-шоу: "Как я счастлив помочь родной стране очень большими деньгами". Разумеется пример при этом должны подать самые крупные коррупционеры, а за ними уже последует всякая мелочь пузатая со своими миллиардами.
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупциейКак вариант - корейский опыт, 1374 год:
И при такой угрозе не переводятся желающие занять те расстрельные (в прямом смысле) должности..?? Неистребима китацская жадность... Или силком их туда сажают..?будь лояльным ...и ярды есть на счете в банке, и голова на месте...
это вот честно всю жизнь работать, и нехрена за это ни получить...это вот таких в мире мало энтузиастов...обладать уникальными компетенциями и от чистого сердца раздавать всё это людям...таких к лику святых надо причислять, а не на чиновничьи должности назначать...
Рогозин сообщил о планах постройки для «Роскосмоса» здания в форме ракеты
Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В. Хруничева глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/02/2019/5c6feeaf9a79471d77a64e69?from=from_main
Ого! Это сенсация!
Поскольку башни московского Кремля тоже напоминают ракеты, то с архитектурной точки зрения строительство в Москве "второго Кремля" выглядит необычно. Обитатели настоящего Кремля не обидятся? Да и стоит ли опять заливать деньги в бетон вместо того, чтобы платить американские зарплаты труженикам космической отрасли. Пишу, пишу - что в лоб, что по лбу. Ну никак не хотят деньги с умом тратить. Опять норовят увести деньги в строительство бетонного пустостроя - второго Кремля. Что ты будешь делать...