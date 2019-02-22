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22.02.2019
Военно-промышленный курьер

Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

Делегация думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Ранее парламентарии с теми же целями посетили Пакистан, Иран и Турцию.

"С китайскими коллегами мы обменяемся опытом законотворчества по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности государств и граждан. В том числе и по созданию правовых барьеров для защиты жизни и здоровья наших граждан от кибертерроризма, наркобизнеса, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через Интернет, – отметил в комментарии для "Военно-промышленного курьера" глава делегации, председатель думского Комитета Василий Пискарев. – Нас также интересует опыт применения антикоррупционных мер. Мы настроены на расширение двусторонних связей с Китаем. Совместная работа на уровне парламентских комитетов послужит укреплению практического сотрудничества между законодателями двух стран. В ходе визита запланированы встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Председателем Комиссии ВСНП по внутренним делам и юстиции, а также руководством Верховной Народной Прокуратуры и Государственного контрольного комитета КНР".

Обмены делегациями на уровне комитетов проходят во исполнение решений Конференций спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и  укреплению регионального сотрудничества, которые проходили в Исламабаде и Тегеране в 2017-2018 годах. Визит думцев в КНР продлится до 24 февраля.

Павел Анохин, корреспондент "ВПК"

21.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Афганистан
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Проекты
ИТ
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19 комментариев
№1
22.02.2019 05:58
Хороший опыт есть и у Северной Кореи, если его внедрить то дивизион Шилок будет строчить на Красной площади и день и ночь несколько лет подряд без выходных и праздников., столько в стране ворья наплодилось..(:
0
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№2
22.02.2019 06:29
Самые опасные ворье в дачных и прочих обществах с вымогательством за миф.услуги по электро, воде и тепло с газом. Как правило, злобные отставники, гнущие пальцы на джипах перед беспомощными штатскими. Жизни нет от них нигде. Вот это главная проблема из проблем.
-1
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№3
22.02.2019 07:14
Не той картинкой статья проиллюстрирована ...

+3
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№4
22.02.2019 08:49
Цитата, Peter Tsk сообщ. №3

Эту картину во всех госучреждения нужно повесить, прямо рядом с портретом "луноликого"....
-1
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№5
22.02.2019 09:42
А чего тут изучать?! Расстреливать нужно казнокрадов с конфискацией имущества их семей,так как украденное воры любят записывать на имя своих баб
0
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№6
22.02.2019 11:12
Цитата, Sapsan136 сообщ. №5
Расстреливать нужно казнокрадов с конфискацией имущества их семей,так как украденное воры любят записывать на имя своих баб
Они изучают опыт для того чтобы самим не попасться, если что...
+4
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№7
22.02.2019 11:57
вот почему все всегда думают, что вот лично они уже точно, будут среди расстреливающих, а не расстреливаемых за коррупцию?
0
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№8
22.02.2019 12:35
Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
Это как бы логично... У большинства чисто физически, в силу занимаемой должности, нет возможности стать коррупционером.
+2
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№9
22.02.2019 12:53
Цитата, forumow сообщ. №8
Это как бы логично... У большинства чисто физически, в силу занимаемой должности, нет возможности стать коррупционером.
ну не совсем логично, как по мне...если бороться с коррупцией как явлением, а не с индивидуальными коррупционерами (ну типо убрать неугодных, обвинив в коррупции)...то тогда надо расстреливать не только тех кто берёт, а и тех кто даёт, так то...
0
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№10
22.02.2019 13:29
Цитата, А.С.Б. сообщ. №9
тогда надо расстреливать не только тех кто берёт, а и тех кто даёт, так то...
Может быть... Китайцы расстреливают таких..?
0
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№11
22.02.2019 13:44
Цитата, forumow сообщ. №10
Может быть... Китайцы расстреливают таких..?
так они(китайцы) с коррупционерами борются, а не с коррупцией...у них азиатский способ производства...все воруют, но тот кто и дело при этом делает...тот и не коррупционер вовсе...коррупция просто способ держать под контролем ключевые должности...не угодил - облажался...так вот и статья УК уже есть для тебя...
0
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№12
22.02.2019 13:56
Цитата
Китаец - другому:

—"И чего стреляем...?? Всё равно ведь воруют."

—"Ты лучше представь как воровали если бы не стреляли..."

Цитата, А.С.Б. сообщ. №11
все воруют, но тот кто и дело при этом делает...тот и не коррупционер вовсе...коррупция просто способ держать под контролем ключевые должности...не угодил - облажался...так вот и статья УК уже есть для тебя...
И при такой угрозе не переводятся желающие занять те расстрельные (в прямом смысле) должности..?? Неистребима китацская жадность... Или силком их туда сажают..?
0
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№13
22.02.2019 13:59
Ну вот, стоило мне включить горло и наорать, как сразу в России появились деньги на американские зарплаты трудягам. Кто тут распинался о том, что в России не хватает денег?

Цитата, q
Финансовая разведка оценила в &#8381;20 трлн объем теневой экономики в России
Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с которой ознакомился РБК.

Это отсюда:
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee?from=from_main

Думаю, что "&#8381;20 трлн объем теневой экономики в России" - это сильно поскромничали. По моим подсчетам теневая экономика больше. Не зря Росстат пинали все последнее время. Считать нужно уметь. Но и &#8381;20 трлн тоже неплохо. Если считать эти деньги уже выделенными на подъем экономики в 2019 году, то ключевые отрасли промышленности должны получить по 2 триллиона рублей каждая на зарплаты ученым, инженерам и работягам. Эти деньги должны идти мимо хапуг-бюрократов, банкиров и направляться прямиком в трудовые коллективы. Разумеется, теневая экономика - это не нищие и больные старики, а обладатели дворцов и замков с золотыми унитазами. Навскидку те отрасли, которые по моему разумению должны срочно получить по 2 триллиона рублей на зарплаты: образование, геологоразведка, химпром, тяжмаш+станкостроение, микроэлектроника, авиапром, судостроение, роскосмос, медицина, сельское хозяйство. То есть 10 отраслей по 2 триллиона - как раз 20 триллионов. Причем каждую отрасль нужно законодательно обязать выделить по 200 миллиардов руб. на науку. Ну и чем я не министр финансов? Кто будет оспаривать, что уже в 2019 году мы получим громадный рост экономики России? Итак, за дело друзья! Пусть США позеленеют от зависти!
-1
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№14
22.02.2019 14:00
Байкал57
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Вот это главная проблема из проблем.
"Страшнее кошки зверя нет!" (с) мыши ;)


штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
Хороший опыт есть и у Северной Кореи
Да ничего не известно как у них там с борьбой с коррупцией. Некоторые высокопоставленные люди иногда пропадают - это да. Но за что их - не известно. Может по политическим мотивам, может за измену Родине (шпионаж).

Цитата, штурм сообщ. №1
внедрить то дивизион Шилок будет строчить на Красной площади и день и ночь несколько лет подряд без выходных и праздников., столько в стране ворья наплодилось..(:
Много баек про то как казнят в КНДР: то, якобы, из миномётов расстреляют, то собаки разорвут. Чего только не сочиняют про них.
Если так много расстреливать, то не боитесь, что сами окажетесь среди расстреливаемых или ваши близкие? ))


Цитата, А.С.Б. сообщ. №9
как по мне...если бороться с коррупцией как явлением, а не с индивидуальными коррупционерами
По мне так просто нет на это политической воли высшего руководства страны, т.е. Путина. Ну и думцы тоже "хороши" - вон себе какие зарплаты, пенсии, различные привилегии сочинили, а когда кто-то из депутатов же предлагает урезать, то не находит поддержки большинства. Такие вот они честные и справедливые. Жириновский даже оправдания "убедительные" находит этому. В общем боремся лишь с отдельными личностсями и по большей части лишь для показухи: мол смотрите, борьба идёт, мы против коррупции! И всячески пиарят это по всем СМИ много дней. Недавний пример с Арашуковыми показателен. Надо много лет воровать, убивать людей, но никто "не замечал". Или просто не хотели замечать? Заметили только тогда, когда они перешли дорожку кому-то более крутому?


vpkman
Цитата, vpkman сообщ. №13
Ну и чем я не министр финансов?
Где ваш конкретный план как достать эти триллионы из теневой экономики? "Расстрелять всех коррупционеров!" - это не план, это дурацкий популистский лозунг.
+1
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№15
22.02.2019 14:57
Цитата, q
Где ваш конкретный план как достать эти триллионы из теневой экономики? "Расстрелять всех коррупционеров!" - это не план, это дурацкий популистский лозунг.

Я таких популистских лозунгов не писал. Вы - лжёте. Наоборот, считаю что для каждого обладателя золотых унитазов нужно учредить специальную медаль в форме золотого унитаза с бачком. Этой медалью нужно награждать тех, кто радостно сверкая глазами сделает добровольный взнос на американские зарплаты работягам. Из этих добровольных взносов и накопятся быстро 20 триллионов рублей. Медаль коррупционеры могут надевать по праздникам и показывать потом своим внукам. Гордись, внучёк (внучка)! Это было наворовано за 30 лет и потом честно передано государству в благодарность за сытую жизнь. Можно запланировать и цикл специальных телевизионных ток-шоу: "Как я счастлив помочь родной стране очень большими деньгами". Разумеется пример при этом должны подать самые крупные коррупционеры, а за ними уже последует всякая мелочь пузатая со своими миллиардами.
-1
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№16
22.02.2019 15:26
Цитата, q
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
Как вариант - корейский опыт, 1374 год:
0
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№17
22.02.2019 16:12
Оттуда же - более конкретизированный китайский опыт (перевода нет, но видеоряд красноречив):
0
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№18
22.02.2019 16:48
Цитата, forumow сообщ. №12
И при такой угрозе не переводятся желающие занять те расстрельные (в прямом смысле) должности..?? Неистребима китацская жадность... Или силком их туда сажают..?
будь лояльным ...и ярды есть на счете в банке, и голова на месте...

это вот честно всю жизнь работать, и нехрена за это ни получить...это вот таких в мире мало энтузиастов...обладать уникальными компетенциями и от чистого сердца раздавать всё это людям...таких к лику святых надо причислять, а не на чиновничьи должности назначать...
0
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№19
22.02.2019 17:24
Цитата, q
Рогозин сообщил о планах постройки для «Роскосмоса» здания в форме ракеты

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В. Хруничева глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/02/2019/5c6feeaf9a79471d77a64e69?from=from_main

Ого! Это сенсация!

Поскольку башни московского Кремля тоже напоминают ракеты, то с архитектурной точки зрения строительство в Москве "второго Кремля" выглядит необычно. Обитатели настоящего Кремля не обидятся? Да и стоит ли опять заливать деньги в бетон вместо того, чтобы платить американские зарплаты труженикам космической отрасли. Пишу, пишу - что в лоб, что по лбу. Ну никак не хотят деньги с умом тратить. Опять норовят увести деньги в строительство бетонного пустостроя - второго Кремля. Что ты будешь делать...
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