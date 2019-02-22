Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией

Делегация думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Ранее парламентарии с теми же целями посетили Пакистан, Иран и Турцию.

"С китайскими коллегами мы обменяемся опытом законотворчества по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности государств и граждан. В том числе и по созданию правовых барьеров для защиты жизни и здоровья наших граждан от кибертерроризма, наркобизнеса, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через Интернет, – отметил в комментарии для "Военно-промышленного курьера" глава делегации, председатель думского Комитета Василий Пискарев. – Нас также интересует опыт применения антикоррупционных мер. Мы настроены на расширение двусторонних связей с Китаем. Совместная работа на уровне парламентских комитетов послужит укреплению практического сотрудничества между законодателями двух стран. В ходе визита запланированы встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Председателем Комиссии ВСНП по внутренним делам и юстиции, а также руководством Верховной Народной Прокуратуры и Государственного контрольного комитета КНР".

Обмены делегациями на уровне комитетов проходят во исполнение решений Конференций спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, которые проходили в Исламабаде и Тегеране в 2017-2018 годах. Визит думцев в КНР продлится до 24 февраля.

Павел Анохин, корреспондент "ВПК"