Шииты Ирака – не верьте американцам

Глава одного из шиитских ополчений Ирака Асаиб Ахл аль-Хаг раскритиковал США за высказывание относительно боеспособности вооруженных сил Ирака, сообщает 21 февраля Kurdistan24.

Аль-Хаг также заметил, что вооруженные силы США присутствуют на территории Ирака по приглашению правительства, поэтому подобные высказывания не только не уместны, но и оскорбительны.

Кроме того, шиитский ополченец высказал предположение, что замечания о боеспособности иракских вооруженных сил - это всего лишь попытка оправдать американское военное присутствие в Ираке.

Регнум напоминает, что вооруженные силы США в составе международной коалиции присутствуют в Ираке в целях борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), после разгрома террористов, о котором еще в декабре 2017 года заявило правительство страны, пребывание американских военных на территории государства становится не актуальным.