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22.02.2019
Военно-промышленный курьер

Шииты Ирака – не верьте американцам

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Американские инструкторы
Американские инструкторы готовят бойцов афганской и иракской армий.
Источник изображения: www.army.mil

Глава одного из шиитских ополчений Ирака Асаиб Ахл аль-Хаг раскритиковал США за высказывание относительно боеспособности вооруженных сил Ирака, сообщает 21 февраля Kurdistan24.

Аль-Хаг также заметил, что вооруженные силы США присутствуют на территории Ирака по приглашению правительства, поэтому подобные высказывания не только не уместны, но и оскорбительны.

Кроме того, шиитский ополченец высказал предположение, что замечания о боеспособности иракских вооруженных сил - это всего лишь попытка оправдать американское военное присутствие в Ираке.

Регнум напоминает, что вооруженные силы США в составе международной коалиции присутствуют в Ираке в целях борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), после разгрома террористов, о котором еще в декабре 2017 года заявило правительство страны, пребывание американских военных на территории государства становится не актуальным.

21.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Ирак
США
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