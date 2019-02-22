Российский "Лидер" под прицелом Соединенных Штатов

В скором будущем Арктика станет ареной столкновения интересов России не только с Западом, но и с Востоком. США готовят свой ВМФ вести боевые действия в условиях Крайнего Севера, спешно строят ледоколы.

Великобритания планирует нарастить свои военные возможности в этом регионе. Канада заявляет о своей готовности за Арктику повоевать. Даже далеко не арктический Китай строит уже второй новейший ледокол. На этом фоне сложно не увидеть желание Вашингтона затормозить реализацию российских проектов, связанных с освоением нашего Севера.

Американские сенаторы готовят очередной пакет санкций, которые в перспективе могут нанести удар по отечественным СПГ-проектам, а также по активно строящейся на Дальнем Востоке верфи "Звезда", запретив поставку иностранных компонентов и технологий.

Верфь "Звезда" - это без преувеличения масштабнейший проект отечественного крупного бизнеса, направленный на освоение Северного морского пути и арктического шельфа. Специально под него государство создало в Приморском крае территорию опережающего развития "Большой камень", предоставив налоговые каникулы на пять лет. Появление мощного производственного кластера дает серьезный мультипликативный эффект экономике депрессивного дальневосточного региона. Появились тысячи новых рабочих мест, что поспособствовало преодолению "чемоданных настроений" у местной молодежи, ранее стремившейся в Центральную Россию.

Сама верфь будет строить ледоколы, суда ледового класса, крупнотоннажные суда и элементы морских платформ, предназначенных для освоения шельфа. Особые надежды возлагаются на строительство в Приморье атомного ледокола проекта 10510 ЛК-120 "Лидер". Этот гигант, не имеющий в мире аналогов, сможет обеспечивать ледовую проводку по Северному морскому пути даже в зимнее время, на что не способен более никто. Тем самым Россия получит уникальное конкурентное преимущество в освоении арктической альтернативы Суэцу. По словам представителей верфи, "Звезда" будет готова приступить к работе по созданию ледокола уже в 2020 году.

Стоит ли удивляться, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможности подорвать арктические проекты России и полноценную работу "Звезды", запретив поставлять важнейшие комплектующие и технологии? Введение санкций против верфи способно оказать негативное влияние на ее работу и сорвать сроки реализации "Лидера" и прочих крупнотоннажных судов ледового класса, отмечается на портале Репортер.