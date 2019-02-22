Тверским суворовцам построят новый учебный комплекс

Проект предполагает возведение корпуса училища на 560 мест, столовой, а также спорткомплекса с бассейном

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя заложили камень в основание нового здания Тверского суворовского военного училища.

Новое здание учебного заведения будет построено в микрорайоне Мигалово в Твери. "Наша задача не только создать новый комплекс училища, но и оснастить его самым современным оборудованием, чтобы суворовцы могли получать комплексное качественное образование и всестороннее развитие", - сказал замминистра на церемонии закладки памятного камня.

Он напомнил, что нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской является памятником архитектуры, было построено в 1858 году. "Но сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. В связи с чем было принято решение переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется в ближайшее время", - рассказал Иванов.

Замминистра подчеркнул, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России учли исторический и архитектурный облик города при проектировании комплекса. "Новое суворовское училище сохранит этот стиль. Значимость объекта подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники", - добавил замминистра.

В свою очередь губернатор отметил, что в Мигалово "открывается новая страница в истории Тверского суворовского военного училища". "Здесь будет построен комплекс современных зданий, где новые поколения суворовцев будут осваивать науку побеждать. Новые учебные и бытовые корпуса, спортивный комплекс позволят училищу продолжить традиции воспитания будущих военачальников, ученых, видных государственных деятелей", - сказал Руденя.

Также в торжественной церемонии закладки камня принял участие вице-премьер Юрий Борисов - выпускник Тверского суворовского военного училища.

Сроки строительства

Пресс-служба правительства региона на официальном сайте сообщила, что комплекс зданий поанируют построить к первому сентября 2021 года.

"21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялась закладка камня на месте будущего комплекса зданий Тверского суворовского училища. Участие в церемонии приняли выпускник Тверского суворовского училища, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы. До 30 ноября 2019 года планируется завершить проектирование проекта. Окончание строительства первой очереди - 1 сентября 2020 года, второй очереди - 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища на 560 мест, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком. "Строительство нового здания Тверского суворовского училища откроет новую страницу в его истории. Надеюсь, здесь также успешно будет продолжено воспитание будущих поколений офицерского корпуса", - цитирует пресс-служба Борисова.

Строительство будут вести специалисты "Оборонстроя" и Главного управления обустройства войск, которые реализовали аналогичные проекты в Санкт-Петербурге, Севастополе, Перми и других городах. "В недалеком будущем обновленное Тверское суворовское военное училище станет площадкой для успешной реализации, в том числе и региональных программ военно- патриотической направленности", - приводит пресс-служба слова Иванова.

Новый комплекс будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса, оно будет оснащено оборудованием для обучения по таким направлениям, как IT-технологии, роботехника, моделирование. "Это большая честь для тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников. Особые слова благодарности хотел бы выразить министру обороны РФ Сергею Шойгу за принятие столь важного решения", - отметил Руденя на церемонии закладки камня.

Об училище

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России, первый набор состоялся в 1943 году. Всего за годы работы обучение в нем прошли свыше 15 тыс. воспитанников. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро - Героя России, один - звания Героя Социалистического труда. В разные годы обучение проходили внуки В. И. Чапаева, С. М. Буденного, И. В. Сталина, Н. С Хрущева, сыновья летчиков Михаила Водопьянова, Николая Гастелло.