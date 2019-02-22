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22.02.2019
Российская газета

На Кубани пилоты показали секреты нового боевого вертолета

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Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

В авиационном полку ЮВО, который базируется в кубанском городе Кореновске, начали обучение пилотированию летчиков на поступивших в часть в конце прошлого года новых учебно-боевых вертолетах Ми-28УБ.

Причем в ходе выполнения летного задания корреспондент "РГ" смог с борта боевого вертолета увидеть секреты уникальной машины: экипажи вертолетов отработали применение вооружения по наземным целям из неуправляемого ракетного и пушечного вооружения при сложных видах маневров.

Машина, благодаря суперсовременному бортовому оборудованию, теперь может совершать полеты в ночное время всего в нескольких метрах над землей. Их "родные братья" - "Ночные охотники" - стали известными во всем мире после успешных операций против террористов в Сирии.

Особенностью нового вертолета является управление боевой машины с двух кабин, что позволяет в короткие сроки обучить летчика управлению машиной и применению его огневой мощности.

- Раньше экипажи переучивались на старых вертолетах, а потом были вынуждены привыкать к "Ночному охотнику", - поясняет старший летчик Эльдар Габурашитов. - Благодаря бортовому оборудованию вертолет способен совершать полеты в ночное время в нескольких метрах над землей, скрываясь в ландшафте местности. МИ-28УБ оснащают радиолокационной системой, расположенной над винтами. Это позволяет боевой машине "видеть" дальше своего предшественника и передавать целеуказания на другие вертолеты.

Главное же отличие вертолета с индексом "УБ" от классического "Ночного охотника" - спаренная система управления. Она позволяет пилотировать вертолетом не только из кабины командира экипажа, но и из кабины летчика-оператора. Также была усилена броня машины: она теперь выдерживает попадание снарядов калибром до 20 миллиметров. Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Перед началом полетов летчики-инструкторы прошли курс переучивания на новую технику в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, где получили допуск к проведению полетов на МИ-28УБ и обучению своих коллег.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
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