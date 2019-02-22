Внезапная проверка противодиверсионных сил прошла на базе Черноморского флота в Крыму

Военнослужащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам обследовали акваторию бухты, а также выполнили осмотр подводной части кораблей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Внезапная проверка боевой готовности отряда по противодействию диверсионным силам и средствам проведена штабом крымской военно-морской базы.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"По вводной военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера многоцелевого назначения "Грачонок" провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей", - рассказали на флоте.

Экипаж "Грачонка" в ходе проверки отработал обнаружение подводных пловцов с использованием технических средств на борту катера.

Штаб военно-морской базы проведет разбор действий в ходе внезапной проверки и оценку эффективности выполнения специальными отрядами противодиверсионных задач.