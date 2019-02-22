Войти
22.02.2019
Военное обозрение

Европа отказалась заменять своими войсками американскую армию в Сирии

453
0
+1

Европейские союзники Соединенных Штатов отказались заменить своими вооруженными силами американский контингент, выводимый из Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и иностранных чиновников.

Источник изображения: US Army

Как пишет издание, американские союзники из Европы отказались прийти на помощь США. Белый дом обращался к Великобритании, Франции и Германии с просьбой создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. Однако все страны единодушно заявили, что в случае выхода США из Сирии, они также выведут свой военный контингент. Отмечается, что Великобритания и Франция оказались единственными союзниками США, которые также ввели свой личный состав на территорию Сирии. Остальные страны ограничиваются военной поддержкой из-за пределов Сирии.

В издании убеждены, что отказ союзников остаться в Сирии может подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к пересмотру решения о выводе американской армии из Сирии.

О начале вывода американских войск из Сирии было объявлено в декабре 2018 года. По словам Дональда Трампа, необходимость нахождения американской армии на сирийской территории отпала по причине "окончательной победы над Исламским государством" (запрещено в России).

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
14.01.2019
The National Interest (США): российско-американские отношения в новую эпоху
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
14.05.2018
Мировой арбитр теряет свой вес
10.04.2017
По грани допустимого
25.08.2016
Россия действительно может вторгнуться на Украину? (Atlantico, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 21:00
  • 8
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии