Европа отказалась заменять своими войсками американскую армию в Сирии

Европейские союзники Соединенных Штатов отказались заменить своими вооруженными силами американский контингент, выводимый из Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и иностранных чиновников.

Источник изображения: US Army

Как пишет издание, американские союзники из Европы отказались прийти на помощь США. Белый дом обращался к Великобритании, Франции и Германии с просьбой создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. Однако все страны единодушно заявили, что в случае выхода США из Сирии, они также выведут свой военный контингент. Отмечается, что Великобритания и Франция оказались единственными союзниками США, которые также ввели свой личный состав на территорию Сирии. Остальные страны ограничиваются военной поддержкой из-за пределов Сирии.

В издании убеждены, что отказ союзников остаться в Сирии может подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к пересмотру решения о выводе американской армии из Сирии.

О начале вывода американских войск из Сирии было объявлено в декабре 2018 года. По словам Дональда Трампа, необходимость нахождения американской армии на сирийской территории отпала по причине "окончательной победы над Исламским государством" (запрещено в России).