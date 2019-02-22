Войти
22.02.2019
ТАСС

Выпуск самолета Ил-76МД-90А планируют увеличить в ближайшие пять лет

1051
0
+3
Самолет Ил-76МД-90А
Третий серийный самолет Ил-76МД-90А "Виктор Ливанов" (регистрация RF-78653, серийный номер 01-05).
Источник изображения: АО "Авиастар-СП"

Директор департамента внешнеэкономической деятельности ПАО "Ил" Владимир Семенов заявил, что модель требуется в Вооруженных силах

БАНГАЛОР /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Мощности производства военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в ближайшие пять лет могут быть увеличены. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента внешнеэкономической деятельности ПАО "Ил" Владимир Семенов на выставке "Аэро Индия - 2019".

"На сегодняшний день существующий контракт такой (поставка 39 единиц Ил-76МД-90А - прим. ТАСС) <...> Мы будем перестраивать мощности промышленности своего завода ["Авиастар"], но это перспектива ближайших пяти и более лет. Хотя задачи ставятся жесткие по увеличению выпуска продукции Ил-76МД-90А", - отметил Семенов.

По его словам, сейчас самолет эксплуатируется, и летчики высказывают желание на нем летать. Более того, "есть большая потребность у Вооруженных сил в этих самолетах", сказал Семенов.

Минобороны России заключило в 2012 году контракт, согласно которому предприятие "Авиастар-СП" должно построить 39 самолетов Ил-76МД-90А для Вооруженных сил РФ.

В декабре источник сообщил ТАСС, что десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А выполнил первый полет.

Выставка

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Аэро Индия - 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.лук

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
Ил
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.06.2018
Ил-276 – самолет для войны и мира
21.12.2017
Подъемная сила
16.12.2014
Обретая небо
17.01.2014
Сказание об Ан-70
09.07.2012
«По начинке – совершенно новый самолет»
19.08.2009
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии