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22.02.2019
Российская газета

Израиль показал новую сверхзвуковую бетонобойную ракету Rocks

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Источник изображения: rg.ru

Израильский концерн Rafael представил на выставке Aero India 2019 в Бангалоре новейшую разработку - сверхзвуковую ракету класса "земля-воздух", способную обеспечить точность попадания в условиях радиоэлектронных помех, пишет Janes 360.

Ракета Rocks оснащена одноступенчатым твердотопливным двигателем, системой GPS, инерциальной навигационной системой, электрооптической и инфракрасной головками самонаведения. Она может быть оснащена осколочно-фугасной или бетонобойной боеголовкой.

Предполагается, что в разработке используется алгоритм автоматического определения цели с технологией сопоставления изображений, аналогичный тому, что применяется в бомбах Spice. Это позволяет ракете работать максимально точно даже при услови отсутствия сигнала GPS.

Rocks уже прошла испытания, она сертифицирована для легких многоцелевых истребителей F-16I, способных нести по 4 таких ракеты.


Майя Бирюкова

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
F-16
Компании
Rafael
Проекты
GPS
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