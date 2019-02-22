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22.02.2019
Российская газета

Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64

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Источник изображения: rg.ru

Новейший российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв 3" на полигоне в Кубинке продемонстрировал свою ударную мощь. В видеосюжете, который размещен на сайте телеканала "Звезда", боевая машина поразила мишень, которой стал танк Т-64Б.

Оперенный бронебойный подкалиберный снаряд легко прошил лобовую броню "шестдесятчетверки". На уникальных кадрах это запечатлено с различных точек.

Во время съемок момента выстрела использовалась высокоскоростная камера. Также была продемонстрирована работа экипажа внутри боевого отделения.

Представленный телеканалом "Звезда" танк в настоящее время является самой совершенной версией Т-90. По мнению большинства военных экспертов, он может считаться одним из лучших в мире танков.

По информации, обнародованной на военно-технических форумах "Армия", основным вооружением "девяностого" является модернизированная 125-мм гладкоствольная пушка, способная кроме подкалиберных снарядов применять еще несколько типов различных боеприпасов, в том числе управляемых. С пушкой спарен 7,62-мм ПКТМ.

На башне монтируется дистанционно-управляемая специальная версия знаменитого крупнокалиберного пулемета "Корд", позволяющая поражать наземные и воздушные цели.

Новейшая система управления огнем, куда входят основной прицел наводчика-оператора, прицел-дублер и панорама командира, дает возможность уверенно действовать на поле боя днем и ночью.

Прекрасная маневренность и высокие скоростные характеристики обеспечиваются многотопливным дизельным двигателем мощностью 1130 л.с.

Об этих и других особенностях российского супертанка будет рассказано в очередном выпуске программы "Военная приемка".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Корд
ПКТМ
Т-90 "Владимир"
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8 комментариев
№1
22.02.2019 11:07
Ну да, как же еще, с места да по неподвижной цели, как же промахнуться? Но и тут без подставы не обошлось, цель показали одну, вроде как нетронутую под снегом, а стреляли совсем по другой, по которой похоже проводили пристрелку (обратите внимание на  положение ресивера на пушке при показе цели и во время стрельбы).
В общем все в духе "Военной приемки"- главное втереть очки...
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№2
22.02.2019 11:44
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Ну да, как же еще, с места да по неподвижной цели, как же промахнуться?
Вы уже к мелочам придираетесь. Демонстрировали не точность стрельбы, а бронепробиваемость. Гораздо интереснее, на какое расстояние стреляли. И каким снарядом.

Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Но и тут без подставы не обошлось, цель показали одну, вроде как нетронутую под снегом, а стреляли совсем по другой, по которой похоже проводили пристрелку
Вокруг танка, по которому стреляли, вывороченной земли нет. Значит и при первом выстреле попали. И повторю, там не точность демонстрировали. Чем эти стрельбы хуже тех,  которые британцы с модернизированным "Челенджером-2" устраивали? Подождём показа полной записи, может там подробнее расскажут.
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№3
22.02.2019 13:18
Цитата, q
Вы уже к мелочам придираетесь.
  Я не придираюсь к мелочам, просто хочу сказать, что никакую бронепробиваемость нам с Вами вообще и не собирались демонстрировать. Как Вы сами указали, ни дальности, ни типа снаряда, и добавлю, ни  показателей защиты Т-64 (а они очень разные даже по годам выпуска) ни результатов поражения, нам не показали, и наверное никогда не покажут.
Цитата, q
Вокруг танка, по которому стреляли, вывороченной земли нет.
Я бы этого не сказал, но не будем спорить. Дело не в этом, дело в другом, зачем и кому нужен этот фейк, вот в чем вопрос? Они что, уже на Киев собрались... или как?
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№4
22.02.2019 13:24
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
И повторю, там не точность демонстрировали
А заголовок об обратном говорит.
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№5
22.02.2019 18:53
Цитата, Кочколаз сообщ. №3
зачем и кому нужен этот фейк, вот в чем вопрос? Они что, уже на Киев собрались... или как?
Вы хотите на Киев?Так езжайте на Донбасс не писаниной тут,а на деле помогайте,продвигайте свой взгляд как надо,учите "жизни" там людей)))Какой вы кровожадный.Не нравятся мне люди кричащие о войне,особенно когда они сами не в первых рядах!!!!
Зачем это нужно это передача,коих на ТВ хуева туча,это "пища" для масс.Многим по хрен какой танк сколько бьет из чего делают и т.д.Им покажи Т-64 они его и от т-90 не отличат.У нас в армии многие умудряются в калибрах своего автомата ошибаться!А ты тут пургу гонишь на "передачку" для гражданских!Это реклама это пропаганда этим все всегда и везде занимаются!
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№6
22.02.2019 19:31
Слушай! Неравнодушный... Я на Киев не собираюсь... И Вам не советую... Его проср...ли уже давно и не мы,  и вернуть будет ох как не просто. Кого "благодарить" за это, большой вопрос? Но не народ, это точно, ему это все не нужно. То что у нас в армии ошибаются не только калибрами, я и без Вас знаю. Но в любом  случае от такой рекламы и  пропаганды толку никакой нет, только вред. Такие "передачки", как Вы выражаетесь, и нужны как раз тем, которые Украину проср...ли.
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№7
22.02.2019 20:14
Цитата, Кочколаз сообщ. №3
Я не придираюсь к мелочам, просто хочу сказать, что никакую бронепробиваемость нам с Вами вообще и не собирались демонстрировать. Как Вы сами указали, ни дальности, ни типа снаряда, и добавлю, ни  показателей защиты Т-64 (а они очень разные даже по годам выпуска) ни результатов поражения, нам не показали, и наверное никогда не покажут.
Чего Вы хотите от рекламного ролика? Дождитесь, когда новый выпуск передачи выйдет, тогда и увидите, что покажут и расскажут, а что нет. А Вы заранее критиковать начинаете.

Цитата, Кочколаз сообщ. №3
Я бы этого не сказал, но не будем спорить. Дело не в этом, дело в другом, зачем и кому нужен этот фейк, вот в чем вопрос?
В чём именно заключается фейк? Броню танка пробили? Пробили. Попадания в танк показали? Показали. Фейк – это когда запускают ПТУР в танк, набитый несколькими центнерами взрывчатки.

Цитата, Кочколаз сообщ. №3
Они что, уже на Киев собрались... или как?
Следуя Вашей логике, британцы уже на Россию собрались, раз по Т-72 стреляли?

Цитата, wedmed5 сообщ. №4
А заголовок об обратном говорит.
Заголовки придумывают неграмотные журналисты. Не знаю, какое там было расстояние, но вряд ли больше метров пятисот. Было бы странно по стационарной цели с такого расстояния не попасть. Так что, вряд ли точность демонстрировали. Впрочем, дождёмся подробностей, чтобы делать окончательные выводы.
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№8
22.02.2019 21:00
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Но и тут без подставы не обошлось, цель показали одну, вроде как нетронутую под снегом, а стреляли совсем по другой, по которой похоже проводили пристрелку (обратите внимание на  положение ресивера на пушке при показе цели и во время стрельбы).


Похоже, позади танка след от буксировочного троса. Это точно не результат пристрелки.
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