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22.02.2019
Военное обозрение

Очередной этап эпопеи - "Камов" будет производить вертолёты в Индии

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"Вертолеты России" подписали серию соглашений с индийскими компаниями, которые еще на шаг приблизили закупку Нью-Дели 200 вертолетов "Камов" Ka-226T. Подписаны меморандумы о взаимопонимании с пятью индийскими фирмами (Elcom, Valdel Advanced Technologies, Dynamatic Technologies, Integrated Helicopter Services и Bharat Forge), которые займутся изготовлением и сборкой таких элементов, как фюзеляж, лопасти, системы связи и шасси.

Источник изображения: Холдинг "Вертолеты России"

Мы начали новый этап проекта Ка-226Т: определение цепочки производителей из числа индийских компаний. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности приведут к долгому взаимовыгодному сотрудничеству в дальнейшем, когда производство Ка-226Т будет перенесено на территорию заказчика.

- отметил по итогам подписания соглашения генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Первая информация о подготовке нового вертолета к оценочным испытаниям Минобороны Индии появилась в 2009-м году. Меморандум о намерениях стороны подписали в 2015-м на авиасалоне "МАКС". Совместное предприятие по сборке вертолета с последующей локализацией производства было зарегистрировано в Индии в мае 2017 года, производственная площадка была определена местным министерством обороны. Предприятие будет расположено в Тумкуре, недалеко от Бангалора.

Наконец, Нью-Дели одобрило финальную техническую конфигурацию 200 Ка-226Ts в апреле 2018-го года. В рамках контракта 60 винтокрылых машин будут изготовлены в России, а остальные 140 произведет СП Indo-Russian Helicopters LTD в Индии.

Фирма также проинформировала прессу, что разработала программу обучения индийских пилотов и техников.

Поставка 200 Ка-226Ts не единственный возможный контракт в этой сфере. Российская компания планирует принять участие в тендере на производство 111 вертолетов для нужд ВМФ Индии. Ее конкурентами должны стать Airbus AS565, Bell 429 и Sikorsky S-76. В рамках этого контракта 16 летательных аппаратов будут ввезены из-за рубежа, а 95 - произведены на территории заказчика.

Справка:

Ка-226T является легким многоцелевым вертолетом, выполненным по соосной схеме. Машина имеет модульную конструкцию и оснащается двумя двигателями Arrius 2G1 французской компании SAFRAN HE (ранее известной как Turbomeca) с электронно-цифровой системой управления (FADEC). Максимальная взлетная масса – 3600 кг, вес поднимаемого груза – 1350 кг или 6 человек. Крейсерская скорость машины составляет 220 км/ч.

21.02.2019
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Страны
Индия
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Франция
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КА-226
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