Израиль прорекламировал систему ПВО роликом об уничтожении российских Ка-50

БАНГАЛОР (Индия), 21 фев — РИА Новости. Компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50.

Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, работающий на выставке Aero India 2019.

Видео транслировалось на большом экране на стенде компании.

Ка-50 "Черная акула" — одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения боевой техники, огневых точек и живой силы противника. Был принят на вооружение в 1995 году.

В 2009-м его серийное производство прекратилось, сейчас он не эксплуатируется. Российская армия оснащена его модифицированной версией Ка-52 "Аллигатор".