Войти
22.02.2019
РИА Новости

Израиль прорекламировал систему ПВО роликом об уничтожении российских Ка-50

927
3
0
Вертолет Ка-50
Вертолет Ка-50.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Зинчук

БАНГАЛОР (Индия), 21 фев — РИА Новости. Компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50.

Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, работающий на выставке Aero India 2019.

Видео транслировалось на большом экране на стенде компании.

Ка-50 "Черная акула" — одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения боевой техники, огневых точек и живой силы противника. Был принят на вооружение в 1995 году.

В 2009-м его серийное производство прекратилось, сейчас он не эксплуатируется. Российская армия оснащена его модифицированной версией Ка-52 "Аллигатор".

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Ка-50
Ка-52
Похожие новости
19.08.2014
Ка-52 "Аллигатор" против лучших ударных вертолетов мира
06.11.2013
Небесной кавалерии – 65 лет
05.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
06.02.2013
Накануне Бангалора
08.01.2013
Военно-техническое сотрудничество России с Индией
3 комментария
№1
22.02.2019 09:06
В таком случае России пора снять рекламу своих ракет,в которой будет показано уничтожение всего Израиля одним ударом...И для рекламы оружия хорошо и сионистам мозги немного поправит,а то у  поцов головушка закружилась...
0
Сообщить
№2
22.02.2019 09:47
Цитата
В таком случае России пора снять рекламу своих ракет,в которой будет показано уничтожение всего Израиля одним ударом...И для рекламы оружия хорошо и сионистам мозги немного поправит,а то у  поцов головушка закружилась...
Детский сад. И ведь плюсов ещё понаставили.
+2
Сообщить
№3
22.02.2019 09:49
А в реальности вместо Ка-50 уничтожили Ми-28НМ... И отнюдь не израильтяне.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии