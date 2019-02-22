Израиль прорекламировал систему ПВО роликом об уничтожении российских Ка-50
Вертолет Ка-50.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Зинчук
БАНГАЛОР (Индия), 21 фев — РИА Новости. Компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50.
Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, работающий на выставке Aero India 2019.
Видео транслировалось на большом экране на стенде компании.
Ка-50 "Черная акула" — одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения боевой техники, огневых точек и живой силы противника. Был принят на вооружение в 1995 году.
В 2009-м его серийное производство прекратилось, сейчас он не эксплуатируется. Российская армия оснащена его модифицированной версией Ка-52 "Аллигатор".
21.02.2019
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3 комментария
№1
Дон36
22.02.2019 09:06
В таком случае России пора снять рекламу своих ракет,в которой будет показано уничтожение всего Израиля одним ударом...И для рекламы оружия хорошо и сионистам мозги немного поправит,а то у поцов головушка закружилась...
0
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№2
Враг
22.02.2019 09:47
Цитата
В таком случае России пора снять рекламу своих ракет,в которой будет показано уничтожение всего Израиля одним ударом...И для рекламы оружия хорошо и сионистам мозги немного поправит,а то у поцов головушка закружилась...Детский сад. И ведь плюсов ещё понаставили.
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