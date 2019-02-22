Три новых неврологических отделения введены в строй в госпитале Вишневского

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского открыты три новых неврологических отделения, сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Данные отделения являются самыми современными. Они оснащены уникальным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать и обеспечить эффективное лечение самых сложных неврологических заболеваний", - сказал А.Каньшин "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что ввод в строй новых лечебных подразделений позволит значительно расширить возможности госпиталя по оказанию высокотехнологической медицинской помощи на уровне мировых стандартов.

По словам собеседника агентства, работа профильных медицинских учреждений российского военного ведомства находится под постоянным общественным контролем. "Медицинскую помощь в них ежегодно получают свыше четырёх миллионов человек. До 70 процентов тех, кто лечится в госпиталях - военные пенсионеры и члены их семей", - сказал А.Каньшина, который также является главой Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил "МЕГАПИР".