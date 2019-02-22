Войти
22.02.2019
Интерфакс-АВН

Три новых неврологических отделения введены в строй в госпитале Вишневского

491
0
+1
Kanshin
Александр Каньшин. Источник: pressria.ru.

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского открыты три новых неврологических отделения, сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Данные отделения являются самыми современными. Они оснащены уникальным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать и обеспечить эффективное лечение самых сложных неврологических заболеваний", - сказал А.Каньшин "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что ввод в строй новых лечебных подразделений позволит значительно расширить возможности госпиталя по оказанию высокотехнологической медицинской помощи на уровне мировых стандартов.

По словам собеседника агентства, работа профильных медицинских учреждений российского военного ведомства находится под постоянным общественным контролем. "Медицинскую помощь в них ежегодно получают свыше четырёх миллионов человек. До 70 процентов тех, кто лечится в госпиталях - военные пенсионеры и члены их семей", - сказал А.Каньшина, который также является главой Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил "МЕГАПИР".

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
26.07.2018
На полигоне Корла в Китае построили городок для участников АрМИ-2018
04.01.2018
Минобороны займется разработками в сфере искусственного интеллекта
29.12.2017
Путин вручил в Кремле госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии
06.09.2016
"Вертолеты России" покажут новейшие разработки на форуме "Армия-2016"
16.11.2015
Наступает эра цифрового миротворца
25.01.2012
Обеспечение безопасности страны – работа многоплановая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 21:00
  • 8
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии