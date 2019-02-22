Компания Yugoimport представила на IDEX 2019 новую ракету RALAS

ЦАМТО, 21 февраля. Сербская компания Yugoimport на выставке IDEX 2019 представила новую ракету RALAS, предназначенную для поражения наземных целей вне зоны прямой видимости.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, пуск боеприпаса осуществляется с применением восьмиконтейнерной пусковой установки, размещенной на шасси боевой бронированной машины "Лазар-3" с колесной формулой 8х8.

По информации одного из разработчиков Драгана Андрика, RALAS представляет собой уменьшенную версию ранее разработанной ракетной системы большой дальности ALAS (Advanced Light Attack System), оснащенной твердотопливным двигателем и несъемным ускорителем. ALAS комплектовалась турбореактивным двигателем и сбрасываемым ускорителем. Новая силовая установка уменьшает дальность поражения с 25 до 10 км, но удешевляет боеприпас.

Ракета RALAS оснащена аналогичной системой наведения, как и ALAS. Оператор может запрограммировать маршрут полета боеприпаса по точкам перед запуском. Ракета будет следовать по данной траектории, используя комбинированную INS/GPS навигационную систему.

На конечном участке траектории видеоинформация от электронно-оптической ГСН (возможна установка инфракрасной или более дешевой телекамеры, в зависимости от запроса клиента) поступает на станцию управления по оптоволоконному кабелю, что делает ракету устойчивой к воздействию помех. Оператор может выбрать цель, когда она станет видимой (в идеальных условиях на расстоянии до 8 км).

Система автоматически сопровождает цель, даже когда она временно скрыта (компания демонстрировала возможность ГСН на выставке). Оператор может отказаться от атаки цели, дав команду на подрыв боевой части в воздухе или направив ракету в землю.

Боеприпас может оснащаться боевыми частями двух типов: термобарической осколочно-фугасной и тандемной кумулятивной.

RALAS имеет сходство с разработанной Yugoimport, но не пошедшей в производство, твердотопливной ракетной системой большой дальности LORANA (Long Range Advanced Non-Line of Sight Attack System). Разработчики уточнили, что как конструкция самого боеприпаса, так и ГСН были доработаны.

В свою очередь, ALAS была доработана к версии легкой противокорабельной ракеты, получившей обозначение ALAS-C, совместно с Emirates Advanced Research & Technology Holding (EARTH) для ВМС ОАЭ. Yugoimport представила пусковую установку для этой ракеты в мае 2017 года, но пока неясно был ли подписан контракт на производство комплекса.