Два зенитных ракетных соединения ВВО получили на вооружение станции связи "Артек"

ЦАМТО, 21 февраля. В два зенитных ракетных соединения Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае и Амурской области, поступили новые модернизированные станции радиосвязи "Артек".

Новая техника будет использоваться для организации системы управления зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук", состоящих на вооружении соединений.

Таким образом, уже три зенитных ракетных соединения округа с начала года получили на вооружение современную технику связи.

Ранее "Артек" поступил на вооружение зенитной воинской части в Приморском крае.

Радиостанция "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80 может работать как самостоятельно, так и в составе узлов связи.

Машина предназначена для обеспечения радиосвязи в КВ и УКВ диапазонах, обладает высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех.

Станция работает по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, автоматизированная система управления позволяет в течение 10 мин. подготовить станцию к работе.

По сравнению с предыдущими станциями значительно улучшено качество радиообмена и увеличена дальность связи в КВ и УКВ диапазонах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.