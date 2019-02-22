Порядка пяти стран заинтересовались ракетой "БраМос"

Порядка пяти стран выразили заинтересованность в приобретении российско-индийской крылатой сверхзвуковой ракеты "БраМос", сообщил глава российско-индийского предприятия "БраМос Аэроспейс" Судхир Кумар Мишра в кулуарах международной выставки Aero India - 2019, которая проходит в Бангалоре.

"Правительство Индии и правительство России договорились об экспорте ракеты "БраМос" определенным странам, и мы ведем переговоры с ними. И мы полагаем, что уже скоро сможем сообщить, какие это именно страны. Но принципиальное согласие большинства этих стран уже получено", – цитирует Мишру ТАСС.

"Речь идет о четырех-пяти странах", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что начало поставок ракет третьим странам - это важнейший этап, который планирует компания в своем развитии.

Судхир Кумар Мишра также заявил, что в перспективе сверхзвуковые крылатые ракеты "БраМос" можно будет устанавливать и на иностранные истребители, стоящие на вооружение ВВС Индии.

"У нас есть возможности интегрировать наши ракеты под любой тип самолета. И в будущем, при получении соответствующего запроса от ВВС Индии, мы сможем интегрировать наши ракеты под любой истребитель, стоящий на вооружении ВС Индии", - сказал Мишра.

Он добавил, что компания ведет работу над облегченной версией ракеты, которая может устанавливаться и на легкие истребители. В качестве возможной платформы рассматриваются индийский истребитель Tejas и МиГ-29.

Кроме того, "БраМос Аэроспейс" активно ведет работу над гиперзвуковой ракетой. "Это естественный шаг после сверхзвуковой ракеты приступить к работам над гиперзвуковым оружием. Мы и российская компания "НПО машиностроения" уже проводим научно-исследовательские и лабораторные работы над этим проектом. Он потребует времени, но мы работаем и рассчитываем на успех", - подчеркнул собеседник агентства.

Мишра добавил, что в настоящее время компания активно работает над улучшением летно-технических характеристик ракеты - дальности, точности и т.п. "Мы также работаем над уменьшением размера и веса существующей ракетной системы", - добавил руководитель "БраМос Аэроспейс".