В Китае разработали ударный надводный беспилотник

На морском салоне NAVDEX 2019, проходящем с 17 по 21 февраля в Абу-Даби одновременно с военной выставок IDEX, китайская судостроительная компания China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOIC) представила надводный боевой беспилотник JARI USV.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Defense News, аппарат создан на базе 20-тонного скоростного катера длиной 15 метров. Создатели утверждают, что он способен выполнять задачи противолодочной борьбы, уничтожать надводные и сухопутные цели, а также может нейтрализовать воздушные угрозы.

"JARI оснащен электронно-оптическим датчиком в верхней части надстройки, радаром с активной фазированной антенной решеткой, буксируемым гидролокатором, вертикальной системой пуска на восемь зенитных ракет, торпедными установками, пулеметом и противокорабельным ракетным комплексом", – рассказали разработчики на выставке в Абу-Даби.

Беспилотный катер развивает скорость до 42 узлов и имеет дальность применения около 500 морских миль. Оператор может управлять JARI либо с берега, либо находясь на борту корабля-носителя.

Журналисты Defense News добавляют, что в демонстрационном видео на стенде CSOIC китайский беспилотник позиционировался как модульная платформа, которая может модифицироваться под конкретные задачи заказчика. В частности, в анимированном ролике JARI применял зенитные ракеты против БПЛА, торпедировал подводную лодку, расстреливал из пулемета надувную жестко-корпусную лодку типа RHIB с противниками на борту, а также направлял противокорабельные ракеты по цели, напоминающей эсминец.

Надводный беспилотник JARI предназначен для ВМС Народно-освободительной армии Китая и продажи за рубеж. В 2018 году начались испытания прототипа. Другие подробности о проекте пока отсутствуют.

Фото: ударный надводный беспилотник JARI USV (Defense News)