Иран "провожает" авианосец США учениями в Персидском заливе

Военно-морские силы Ирана начали учения в Персидском заливе. Маневры под кодовым названием Velayat-97 охватят район Ормузского пролива - стратегической артерии, через которую осуществляется до 40% всех морских перевозок нефти в мире.

О старте учений на одной из низших точек отношений Ирана и Соединённых Штатов, ранее направивших в Персидский залив свой авианосец, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передаёт новостное агентство Mehr.

По его словам, учения продлятся одну неделю, их основная цель - повысить уровень боеготовности военного флота Исламской Республики перед лицом "любой внешней угрозы".

Группировка ВМС США во главе с авианесущим крейсером John C. Stennis 21 декабря вошла в Персидский залив. Это стало первым заходом американского авианосца в Залив с момента выхода США из соглашения по иранской ядерной программе в мае прошлого года. Сегодня истекает срок пребывания кораблей США в заливе.