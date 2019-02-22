Войти
22.02.2019
Российская газета

"Колесные танки" из России засветились на учениях в Венесуэле

732
0
+1
Источник изображения: rg.ru

В настоящее время венесуэльская армия является единственным зарубежным заказчиком российских "колесных танков" - самоходных артиллерийских установок 2С23 "Нона-СВК".

Эти боевые машины активно применялись на прошедших недавно в стране широкомасштабных военно-гражданских маневрах "Ангостура-200". Судя по материалам, появившимся в Сети, САУ взаимодействовали с основными боевыми танками Т-72Б1В и боевыми машинами пехоты БМП-3.

Прозвище "колесный танк" закрепилось за этими самоходками благодаря их способности уничтожать прямой наводкой различную бронетехнику противника. Для этого в боекомплект 120-мм орудия 2А60 могут входить кумулятивные снаряды.

Кроме них имеются осколочно-фугасные, зажигательные, дымовые, а также управляемые боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы достигает 12 800 м. Полный боекомплект составляет 30 выстрелов. Для самообороны имеется 7,62-мм пулемет ПКТМ.

От других артиллерийских систем подобного класса "Ноны-СВК" отличаются своей высокой мобильностью. Четырнадцатитонные машины могут преодолевать значительные расстояния со скоростью до 80 км/ч. Запас хода на одной заправке составляет более 600 км.

По открытым данным, Венесуэла приобрела 18 таких САУ, которые поступили в 41-ю танковую бригаду четвертой бронетанковой дивизии сухопутных войск.

https://twitter.com/Mansourtalk/status/1096180541315895297


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
БМП-3
Нона-СВК
ПКТМ
Т-72
Т-72Б
Компании
Norinco
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.02.2019
Учения во время переворота: как устроена армия Венесуэлы
08.02.2019
Российская БМП-3 стала основной боевой машиной пехоты армии Венесуэлы
13.07.2016
Твою дивизию, Мадуро
07.03.2013
Президент Венесуэлы Уго Чавес внес огромный вклад в развитие военно-технического сотрудничества с Россией
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 21:00
  • 8
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии