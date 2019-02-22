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22.02.2019
Военное обозрение

Россия готова локализовать производство Ил-114-300 в Индии

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Представители ПАО "Ил" принимают участие на проходящей в индийском Бангалоре международной выставке Aero India 2019. Важная информация, которой делится с представителями средств массовой информации и посетителями выставки вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации по ВТС Илья Тарасенко, касается планов по производству российских самолётов Ил-114 за пределами России.

Источник изображения: ПАО "Ил"

Речь идёт о самолётах Ил-114-300. По словам Ильи Тарасенко, производство этих турбовинтовых самолётов ОАК готова локализовать в Индии.

Ио-114-300 предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях, представляет собой модернизацию Ил-114.

Для справки: самолёты пилотируется экипажем из 2-х человек: командир воздушного судна и второй пилот. На борту турбовинтового пассажирского самолёта используется ЦПНК (цифровой пилотажно-навигационный комплекс), обеспечивающий эффективный и безопасный взлёт/посадку. Он соответствует категории II ИКАО.

Информацию о полёте пилоты получают на 5-ти цветных ЖК-мониторах.

Самолёт использует двигатели ТВ7-117СТ-01. Дальность полёта при максимальном числе размещённых на борту пассажиров составляет 2 тыс. км. Число пассажиров – 60.

Длина самолёта – 26,87 м, длина разбега – 730 м, длина пробега – 440 м. Крейсерская скорость – около 500 км/ч. Максимальная высота полёта – 7,6 тыс. м, максимальная взлётная масса – 23,5 т.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
Компании
ИКАО
Ил
ОАК
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