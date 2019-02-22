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22.02.2019
Российская газета

"Кинжал" испытали в сложных условиях

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Источник изображения: rg.ru

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" прошел успешные испытания в сложных метеоусловиях. На различных полигонах в ходе подтверждения точностных характеристик были поражены мишени размером с легковой автомобиль.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Примечательно, что дальность до целей при пусках ракет составляла свыше тысячи километров.

Напомним, авиационная эскадрилья, оснащенная "Кинжал", несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. Весной прошлого года начались регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей истребителей МиГ-31К, которые на данный момент являются штатными носителями этого оружия. В числе прочего отрабатывается дозаправка топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти вдвое (ранее заявленная дальность поражения с МиГ-31К - свыше 2 тысяч километров).

Судя по всему, интенсивность полетов с "Кинжалами" в последнее время возросла. В декабре на годовой коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу сообщал, что МиГ-31, оснащенные этой гиперзвуковой ракетой, выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями. А по последним данным их число возросло до 380.

Сейчас готовятся испытания "Кинжала" на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, он сможет нести сразу четыре такие ракеты, тогда как МиГ-31 - только одну.


Алексей Иванов

21.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Россия
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Кинжал ЗРК
МиГ-31
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