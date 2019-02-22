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22.02.2019
Российская газета

Против лома нет приема: названа новая особенность "Циркона"

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Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Помимо скорости, важным достоинством гиперзвуковой ракеты "Циркон" является устойчивость траектории. К цели ракета идет как по рельсам, без рывков и рысканья. Это повышает надежность наведения.

- При этом возможность маневрировать у ракеты есть - правда, без больших перегрузок. Но и летящий по прямой "Циркон" перехватить невозможно - у противника просто не хватит на это времени. Против лома нет приема, - рассказал редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин озвучил характеристики гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон": дальность поражения более тысячи километров, скорость свыше 9 Махов. Новым оружием оснастят перспективные подлодки типа "Хаски" и модернизируемые атомные крейсеры: как надводные, так и подводные.


Антон Валагин

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Хаски
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