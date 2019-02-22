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22.02.2019
Военное обозрение

Индийский истребитель Tejas принят на вооружение ВВС страны

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Индийский сверхзвуковой истребитель собственной разработки Tejas наконец-то получил окончательное разрешение авиационного регулятора Индии на использование в составе Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Источник изображения: https://twitter.com/DRDO_India

По данным телеканала, торжественная церемония передачи соответствующих эксплуатационных документов прошла в рамках проходящей в эти дни в индийском Бангалоре авиакосмической выставки Aero India-2019. На церемонии присутствовали представители Минобороны страны и компании-разработчика Hindustan Aeronautics Ltd. Командующий ВВС Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа назвал получение истребителем Tejas разрешения на применение в ВВС страны "важной вехой" не только в истории боевой авиации Индии, но и промышленности в целом.

В ходе испытаний истребитель Tejas совершил множество вылетов и продемонстрировал точность при использовании оружия

- заявил Дханоа.

Разработка многоцелевого однодвигательного сверхзвукового истребителя Tejas началась в 1983 году и велась больше 30 лет. Самолет на 60% является собственной разработкой компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Минобороны Индии. Предполагается, что истребители Tejas заменят в индийских ВВС российские МиГ-21.

Командование ВВС Индии ранее разместило заказ на более чем 120 истребителей Tejas. По планам ВВС, истребители поступят на вооружение до 2025 года.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Tejas
МиГ-21
Компании
DRDO
HAL
Минoбороны РФ
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