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22.02.2019
Российская газета

Под Рязанью пройдут учения десантников трех стран

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Источник изображения: Виталий Аньков/ РИА Новости

В Рязанской области пройдут совместные учения десантников России и Египта и сил специальных операций Беларуси. Учения "Защитники дружбы" в таком формате будут проводиться впервые, подчеркнули в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В настоящее время на базе Рязанского высшего военно-десантного училища им. генерала Маргелова проходит первая конференция по планированию предстоящих учений. Для этого в Рязань прибыли военные делегации ССО Белоруссии и парашютно-десантных войск Египта. Конференция продлится три дня.

Участники конференции обсуждают замысел предстоящих учений, организационные вопросы. Уже известно, что учения "Защитники дружбы - 2019" будут проходить на территории Рязанской области в августе этого года.

Россию в этом году будут представлять военнослужащие 106 Тульской дивизии ВДВ. В прошлом году на аналогичных учениях, проходивших в Египте, нашу страну представляли "голубые береты" 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).


Елена Шулепова (Рязань)

21.02.2019
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Белоруссия
Египет
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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