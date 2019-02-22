Под Рязанью пройдут учения десантников трех стран
В Рязанской области пройдут совместные учения десантников России и Египта и сил специальных операций Беларуси. Учения "Защитники дружбы" в таком формате будут проводиться впервые, подчеркнули в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В настоящее время на базе Рязанского высшего военно-десантного училища им. генерала Маргелова проходит первая конференция по планированию предстоящих учений. Для этого в Рязань прибыли военные делегации ССО Белоруссии и парашютно-десантных войск Египта. Конференция продлится три дня.
Участники конференции обсуждают замысел предстоящих учений, организационные вопросы. Уже известно, что учения "Защитники дружбы - 2019" будут проходить на территории Рязанской области в августе этого года.
Россию в этом году будут представлять военнослужащие 106 Тульской дивизии ВДВ. В прошлом году на аналогичных учениях, проходивших в Египте, нашу страну представляли "голубые береты" 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).
Елена Шулепова (Рязань)
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