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22.02.2019
Российская газета

Практически невидимый: в Иране высоко оценили возможности Т-90М

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Иранские военнослужащие. Архивное фото
Иранские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Страны Ближнего Востока собираются принять на вооружение танки, которые сегодня даже сложно представить. В их числе Т-90М - российский танк, отвечающий требованиям войн будущего, сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на иранский телеканал Al Alam.

Система управления новым танком дает возможность координировать действия на поле боя с разведгруппами, беспилотниками, самолетами типа AWACS и даже спутниками. Вся полученная информациях выводится на экран компьютера командира и уже на ее основе принимается решение о дальнейших боевых действиях.

Также в Т-90М имеется система динамической защиты "Реликт". С ее помощью можно уничтожать противотанковые ракеты и бронебойные подкалиберные снаряды. Лобовая броня техники может выдержать падение практически любого современного боеприпаса.

Радиолокационная заметность нового танка в несколько раз меньше базовой модели Т-90. То есть его практически невозможно заметить на поле боя. Россия уже показывала миру этот танк, но еще не раскрыла всех его секретов, а накануне правительство разрешило экспортные поставки техники.

Базовая модель танка Т- 90 - самая продаваемая на рубеже 20-21 веков. За последние 20 лет Россия экспортировала более 1,5 тысячи единиц этой техники.


Яна Шамаева

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Иран
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
ИТ
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